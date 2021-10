Jahresausflug des Baumvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Wochenende starteten 50 Mitglieder zum Überraschungsausflug. Das Ziel war dieses Mal die schöne Bodenseestadt Meersburg, wo die Teilnehmer das Schloss, die vielen historischen Gebäude, das Annette von Droste-Hülshoff Museum und die vielen malerischen Gassen bewundern konnten. Die Vorstandschaft war vertreten durch den ersten Vorsitzenden Günther Holdenried, die Schriftführerin Conny Brüggemann und den Kassier Klaus Rasthofer.

Unser Bild zeigt die fröhliche Gruppe beim Abschluß in der Nähe von Wangen, bei dem das Jahresprogramm und die Weihnachtsfeier am 10. Dezember 2021 in Gestratz besprochen wurde. Die derzeit gültigen Sicherheitsmaßnahmen wurden eingehalten.