Innovation aus dem Allgäu: Diese veganen Burger gehen durch die Decke

Linsen, Bohnen, Erbsen, Goldhirse, Seitan: Das steckt drin in den Burgern von Wavu. Seit 1. Januar ist der erste rein vegane Lieferdienst im Westallgäu am Markt – und das Geschäft brummt. Allein rund 3000 Burger hat das junge Unternehmen aus Heimenkirch seitdem verkauft. Und das, obwohl es nur am Wochenende geöffnet hat. Wer und was steckt dahinter?

Bunt, frisch und komplett vegan sind die Burger und Tacos von WAVU aus Heimenkirch: der Red Lentil auf Linsenbasis (oben links), der Pink Millet mit Rote-Beet-Patty auf Seitan- und Goldhirsebasis (oben rechts), der Green Essential auf Erbsenbasis (unten links) und der Tacu Dürüm Style auf Sojabasis (unten rechts). Hinter dem Lieferservice stecken Elia Feistle (links) und Benjamin Limberger. Fotos: Benjamin Schwärzler, WAVU (4)

Köpfe: Benjamin Limberger ist 33 Jahre alt, kommt aus Heimenkirch und arbeitet in Vorarlberg im Vertrieb der Firma Flatz. Kurios: Er ist gelernter Metzger. Elia Feistle ist 26 Jahre alt, kommt aus Lindenberg und arbeitet bei Hochland in der IT. Die Freunde und Geschäftspartner kennen sich in erster Linie durch Fußball beim TSV Heimenkirch.

Idee: Die beiden Kumpels hatten immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, sich gemeinsam selbstständig zu machen. Den entscheidenden Anstoß in Richtung Lieferservice gab letztlich Stefan Bergsteiner, der dritte Gründer, der inzwischen aber nicht mehr an Bord ist.

„Uns war klar: Wenn Lieferservice, dann muss es etwas Besonderes sein“, sagt Limberger. Und weil Feistle gerade in dieser Zeit selbst damit begonnen hat, sich vegan zu ernähren, fiel im Sommer 2021 die Wahl auf vegane Burger. Da damals coronabedingt die Lage der Gastronomie immer noch unsicher war, war den Beteiligten auch schnell klar, dass Wavu ein reiner Liefer- und Abholdienst sein soll.

Marketing: Im Herbst platzierte Wavu erste Hinweise auf Instagram und suchte Testesser für die farbenfrohen Burger. Die Auserwählten wiederum posteten Bilder, machten ihre Freunde neugierig – und entfachten so einen Hype. Am Starttag hatte WAVU schon 500 Follower. „Ab Tag eins ging es ab“, sagt Limberger. Inzwischen sind es fast 1800 Follower. Tendenz steigend.

Anfangsphase: Die Macher wurden regelrecht überrollt. Die Lieferautos waren im Dauereinsatz. Anfangs war WAVU an vier Tagen geöffnet. Limberger und Feistle waren zusätzlich zu ihren Hauptjobs so zwischen 25 und 30 Stunden für ihr Start-up im Einsatz. „Wir haben sehr wenig abgegeben“, räumt Feistle ein. Sie standen in der Küche und haben teilweise auch ausgeliefert. Inzwischen sind die Abläufe so eingespielt und das Team so eingearbeitet, dass sie auch mal durchschnaufen können. „Es macht aber auch einfach viel Spaß“, sagt Feistle.

Produkte: Fünf Burger und drei Tacos – alles komplett vegan, vom Brötchen über den „Käse“ bis hin zur Soße. Sie werden Woche für Woche frisch zubereitet. Lediglich die Brötchen und die Pommes kaufen sie zu. Weil sie die in dieser Menge nicht selbst machen könnten – und wegen der coolen Farben. Die Topseller sind der Red Lentil auf Linsenbasis, der auch der erste Burger war, den sie kreiert hatten, und der Smoky BBQ auf Bohnenbasis.

Heimat: WAVU hat die Küche im Gasthaus Adler („Weber“) in Heimenkirch angemietet, das Limbergers Mutter Annette führt. Die Wirtschaft ist seit über 100 Jahren im Familienbesitz. Dort werden die Burger kreiert und hergestellt – und von dort aus auch ausgeliefert.

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 17 bis 20.30 Uhr.

Zielgruppe: Im Auge hatten sie vor allem die 16- bis 35-Jährigen – daher ist Instagram für Wavu auch so wichtig. Allerdings bestellen inzwischen auch ältere Kunden. Was sich dabei herauskristallisiert hat: „Am Samstag haben wir vor allem größere Bestellungen, da sitzen meist Freunde in der Gruppe zusammen. Am Sonntag bestellen vor allem Paare oder Familien, die keine Lust haben zu kochen und dann aber bis zum Film um 20.15 Uhr gegessen haben wollen“, sagt Limberger.

Liefergebiet: Das komplette Westallgäu – und freitags zusätzlich auch noch die Stadt Wangen.

Personal: Insgesamt 15 Mitarbeiter in der Küche und im Lieferservice auf 450-Euro-Basis.

Nachhaltigkeit: Wavu möchte so nachhaltig sein, wie es einem Lieferdienst nur möglich ist. Die Verpackungen sind komplett plastikfrei und zu 100 Prozent kompostierbar. Als Lieferfahrzeuge sind zwei Hybrid-Autos im Einsatz.

Veganismus: „Ein Veganer befasst sich viel mehr mit Lebensmitteln als jemand, der alles isst“, sagt Feistle. „Es ist schön, den Leuten zeigen zu können, dass pflanzenbasiertes Essen schmeckt. Es muss nicht immer Fleisch sein“, sagt er. Wohlwissend, dass gerade im Allgäu immer noch viele Menschen nur ungern auf ihr Steak verzichten wollen.

Perspektive: Limberger und Feistle arbeiten an glutenfreien Variationen ihrer Wraps.