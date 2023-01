Hochland ehrt 135 langjährige Mitarbeitende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hochland ist ein traditionsbewusstes Familienunternehmen und schätzt diese Verbundenheit und Loyalität ganz besonders, denn jeder Einzelne hat seinen persönlichen Anteil an dem heutigen Erfolg der Hochland-Gruppe.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte die traditionelle Ehrung der Jubilare endlich wieder in festlichem Rahmen gefeiert werden. Michael Stieghorst, Geschäftsführer der Hochland Deutschland GmbH, zitierte in seiner Rede eine Vielzahl an Begebenheiten aus dem Weltgeschehen und der Politik sowie aus der Geschichte des Familienunternehmens, um die Eintrittsjahre der Jubilare in Erinnerung zu rufen. Gemeinsam mit Anita Mösle (Betriebsrätin), Katja Schattmaier (Referentin Human Resources) und Walter Morent (Werksleiter Heimenkirch) ehrte er sechs 45-jährige Jubilare. Weiterhin gab es Glückwünsche zu 40, 35, 30, 25, 20 und 10 Jahren Betriebsjubiläum. Insgesamt kamen 3005 Jahre Hochland-Erfahrung zusammen.

Auch Hubert Staub, Finanzvorstand der Hochland SE, feierte in diesem Jahr seine 30-jährige Betriebszugehörigkeit. Claudia Reich, Gesellschafterin und Aufsichtsrätin, dankte ihm sowie allen anderen Hochländerinnen und Hochländern für die langjährige Verbundenheit zum Unternehmen und das Engagement: „Es ist mir sehr wichtig, dass unsere Hochland-Kultur erhalten bleibt, durch Generationen von Mitarbeitenden weitergetragen und auf diese Weise mit Leben erfüllt wird. Sie ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Respekt.“

Die Hochland-Kultur bietet viele Gestaltungsspielräume. Dass sie Basis für langjährige Entwicklung sein kann, beweist auch die Betriebszugehörigkeit von sechs Mitarbeitenden, die seit 45 Jahren für Hochland arbeiten. Hochland ist stolz auf sie und insgesamt 135 langjährige Mitarbeitende und das gemeinsame wertschätzende Miteinander.

Neben den 135 Jubilarinnen und Jubilaren feierte die Hochland-Gruppe 2022 auch das 95-jährige Bestehen. Das Unternehmen dankte allen seinen Mitarbeitenden und schuf dafür besondere Anlässe: Für die Hochländerinnen und Hochländer an den deutschen Standorten gab es mehr als 150 Betriebsführungen für sie und ihre Familien, eine Jubiläumstasche mit vielen Hochland-Markenprodukten sowie ein kostenfreies Jubiläums-Menü in den Betriebsrestaurants.