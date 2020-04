Himmlische Helfer – in Zeiten von Corona

Wer in diesen sonnigen Tagen auf dem „Ökumenischen Kapellenweg“ in Scheidegg unterwegs ist, der wird schnell entdecken, dass es sie gibt: Die „Himmlischen Helfer“, die besonders in Zeiten von Krankheit, Seuchengefahr, Pest und großer Not angerufen werden.

Davon zeugen die zahlreichen Kapellen und Kirchen (17 an der Zahl), die sich wie Perlen an einer Kette aneinanderreihen. Es ist ein „Weg für Leib und Seele“, wie es in der anschaulichen Wegbeschreibung heißt. Man kann diesen Weg zu Fuß erwandern, oder auch mit dem Rad erkunden. Jede Kapelle und Kirche hat ihren heiligen Namenspatron. Der landschaftlich wunderschön gelegene Kapellenweg bietet nicht nur etwas für Bewegungsfreudige, sondern auch etwas für Wissens-und Glaubens-Durstige. Denn in jeder Kapelle und Kirche erwarten den Weg-Pilger kleine Überraschungen: Kleine Impulse zum Nachdenken und Beten, Historisches und Hintergründiges zu den schmucken Wegstationen, und natürlich zu den „Himmlischen Helfern“, die hier angerufen und verehrt werden.

„Wie lange noch wollen Sie beim ersten Schritt bleiben?“ Mit diesem Zitat von Joseph Beuys geht`s los. Die katholische Pfarrkirche St. Gallus in der Ortsmitte von Scheidegg lädt die Pilger ein, sich auf den Weg zu machen. Es ist ein „Weg des Glaubens“, der auch in diesen Zeiten von Corona Mut und Zuversicht wecken soll. An der Eingangstür zur Kirche springt einem gleich dieser Satz ins Auge: „Gott hat uns nicht verlassen…“ Ortspfarrer Joachim Gaida hat geistliche Impulse in der Kirche ausgelegt, und das Allerheiligste ganztägig ausgesetzt – zur Anbetung. Die im Jahre 1897 geschaffene Lourdesgrotte „zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis Mariens“ ist die zweite Station auf dem Weg. Ein Psalmvers begrüßt den Wanderer: „Gott, Du tust mir kund den Weg zum Leben.“ (Psalm 16,11)

Begehbares Labyrinth in der Annakapelle

Dass der rechte Weg „schlicht und bescheiden“ ist, und „keinen Namen trägt“, erfährt der Pilgernde in der Annakapelle. Die „Evangelische Auferstehungskirche“ ist gleichzeitig ein „Pilgerzentrum“. Hier gibt es ein begehbares Labyrinth, Pilgerunterkünfte und wertvollen Lesestoff. Von hier aus geht es jetzt steil bergauf auf den „Kreuzberg“, von dem aus sich eine herrliche Aussicht auf die Bergwelt bietet. Die Galluskapelle am Ende des Höhenweges macht Mut zum Weitergehen: „Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade. Fürchte Dich nicht!“ (R.A.Schröder)

In Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges wurde die „Kriegergedächtnis-Kapelle“ 1922 errichtet. 14 Kreuzwegstationen laden hier zum Beten ein. Bis zur Gallus-und Magnus-Kapelle in Bieslings sind es circa zwei Kilometer Fußweg. Doch „der Weg ist das Ziel“, wie es in der Wendelinskapelle in Kinberg heißt. Für den Weg bis zur Marienkapelle und zur Katharina-und-Antonius-Kapelle in Böserscheidegg muss man sich Zeit nehmen: „Lauf nicht, geh langsam – Du musst nur auf Dich zugehen…!“ Oder doch besser das Fahrrad nehmen? Ratsam, denn der Weg zieht sich hin.

Martinakapelle ist ein besonderer Schatz

Die Martinakapelle ist – historisch gesehen – ein ganz besonderer Schatz: Eine Pestkapelle, erbaut in der Pestzeit 1622. Die Heilige Martina- eine frühchristliche Märtyrerin – wird angerufen als „himmlische Helferin“ in Zeiten von Krankheiten, Seuchen und eben der Pest. Die Ökumenische Hubertuskapelle in Forst lädt ein, den inneren Weg zu suchen und dort das Geheimnis zu entdecken. Die Anna-und - Joachim-Kapelle ermahnt den Pilger mit einem japanischen Sprichwort: „Wenn du es eilig hast, mach` einen Umweg!“

Die wohl älteste Kapelle auf dem Weg ist die Ulrichskapelle bei Möggers, erbaut um 1000 n.Chr. Sie liegt neben dem Ulrichsbrunnen in einem schattigen Waldstück auf österreichischem Gebiet. Die Herz-Jesu-Kapelle in Ebenschwand entlässt die Pilger mit einem irischen Segensgruß: „Die Straße komme Dir entgegen. Der Wind stärke Dir den Rücken. Die Sonne scheine warm in Dein Gesicht.“

„Per aspera ad astra.“ – „Über raue Pfade gelangt man zu den Sternen.“ ( Seneca) Die Katholische Kirche St. Martin in Scheffau lohnt noch einen Abstecher (per Rad oder Auto), denn der bedeutende Barock-Hochalter ist ein sehenswertes Schmuckstück.

Für die kurzentschlossenen „kleinen Wanderer“ empfiehlt der Wanderführer den „Kleinen Kapellenweg“ (Länge circa 2,7 Kilometer, mit sechs Stationen), für die „Profis“ oder Radler den „Großen Kapellenweg“ (Länge 21,7 Kilometer, 17 Stationen). Man kann den Weg natürlich auch auf mehrere Tages-Etappen aufteilen. „Der erste Schritt ist der schwerste….!“ ( El primo paso es el mas dura!) – Also, los geht`s! Allein, zu zweit oder mit der Familie. Die Kinder sind an der frischen Luft, können sich austoben…Das ist erlaubt, auch in Bayern. Und: Es tut gut, in diesen besonderen Zeiten.