GKWG bekommt einen neuen Geschäftsführer

Die GKWG hat zum 1. August einen neuen Geschäftsführer bekommen. Das hat der Landkreis als größer Anteilseigner mitgeteilt. Demnach löst Benjamin Bormann Oliver Messerer ab. Der Landkreis spricht mit Blick auf die Personalie von einem erfolgreichen Generationenwechsel. Bormann, der bisher Prokurist der GKWG war, ist 40 Jahre alt, Messerer 64.

Die GKWG hat 1100 Wohnungen und beschäftigt 20 Mitarbeiter. Der Landkreis ist mit knapp 75 Prozent Beteiligung der größte Anteilseigener. Die anderen beiden sind die Stadt Lindenberg und die Sparkasse.

Der Wechsel in der Geschäftsleitung kommt für die Öffentlichkeit überraschend. Erst vor zehn Tagen stellten Messerer und Bormann im Kreistag die Zahlen und Projekte der GKWG vor. Von einem Abschied Messerers war dabei nicht die Rede.

Der 64-Jährige hatte die Geschäftsführung der Kreiswohnbaugesellschaft am 1. Februar 2018 übernommen. „Das Unternehmen hat sich unter der Leitung von Oliver Messerer sehr positiv entwickelt und den Bestand an Wohnungen weiter erhöht,“ würdigt Landrat Elmar Stegmann laut einer Pressemitteilung die Arbeit des Geschäftsführers. Besonders hebt der Landrat die Akzente von Messerer bei der Errichtung von 40 neuen Wohnungen in modularer Bauweise in Lindenberg hervor, die als beispielhaft in Bayern gilt.

Benjamin Bormann ist für Mitarbeiter, Mieter und Geschäftspartner der GKWG kein Unbekannter. Der 40-Jährige ist seit über zehn Jahren im Unternehmen beschäftigt und bekleidete die Position des kaufmännischen Leiters und Prokuristen.