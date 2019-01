„Gespräche sind durch nichts ersetzbar“

In den Dialog treten, das machen die Landfrauen eigentlich tagtäglich. Ob mit den Verbrauchern im eigenen Hofladen, bei der Bildungsarbeit für Kindergärten und Schulen, auf ihren Erlebnisbauernhöfen oder im ehrenamtlichen Engagement. Doch oft genug bleibt das klärende Gespräch innerhalb der bäuerlichen Familie auf der Strecke und Unausgesprochenes häuft sich an. Wie wichtig es jedoch ist, im Dialog zu bleiben und was es zu beachten gilt, um einen konstruktiven Dialog zu führen, das erfuhren rund 150 Bäuerinnen aus dem ganzen Landkreis Lindau auf dem Landfrauentag. Unter der Überschrift „Im Dialog bleiben“ sprach die Tiroler Bäuerin und Politikerin Maria Hochgruber-Kuenzer über die Kunst des Dialogführens im Allgemeinen und zwischen den Generationen bei der Betriebsübergabe im Besonderen.

„Im Dialog bleiben bedeutet zuzuhören und aufeinander eingehen. Genau das machen wir Landfrauen täglich“, sagte Sonja Müller, als sie die gut 150 Bäuerinnen aus dem gesamten Landkreis Lindau zum diesjährigen Landfrauentag in der Argenhalle in Gestratz begrüßte. Allerdings bedauerte sie, dass all ihr Engagement, das die Landfrauen tagtäglich auf ihren Höfen, in den dörflichen Gemeinschaften und in der Gesellschaft an den Tag legten, zu wenig wertgeschätzt werde. „In den Augen vieler sind wir nur Massentierhalter und Umweltverschmutzer.“ Verkannt werde allzu oft die Tatsache, dass es die Landwirte seien, die das Essen auf den Tisch brächten. „Wir machen die Verbrauer satt“, stellte die Kreisbäuerin Müller klar.

Dass es bei einem Dialog jedoch immer zwei bedarf, das sollte Maria Hochgruber-Kuenzer in ihrem Vortrag verdeutlichen. Unter dem Titel „Im Dialog bleiben – Generationen-Betriebsübergabe“ sprach sie nicht nur über die Kunst des Dialogführens, sondern brachte gleichzeitig auch ihre eigene Lebenserfahrungen mit dem Gesagten in Verbindung. So sagte sie zu allererst: „Ich bin eine von euch.“ Denn aufgewachsen ist die Süd-Tiroler Bäuerin und Politikerin Maria Hochgruber-Kuenzer auf einem kleinen Bergbauernhof, als eines von vierzehn Kindern. Sehr bald lernte sie „selbständig und für sich selbst verantwortlich“, aber auch „füreinander verantwortlich“ zu sein. Vom Berg in die Ebene zog Hochgruber-Kuenzer, als die heute 60-Jährige vor 43 Jahren ihren Mann, ebenfalls einen Landwirt, heiratete und mit ihm fünf Kinder bekam.

Ihren Hof hat das Ehepaar bereits an einen Sohn übergeben. Und zwar ohne Altlasten oder Unabänderlichkeiten auf diese nächste Generation zu übertragen. Denn, so erklärte sie, „jeder muss für sich das Leben gestalten“. Was bedeute, dass jeder Generation das Recht gelassen werden solle, sich etwas Eigenes aufzubauen. In diesem Sinne sei sie auch politisch tätig gewesen. Und in ihrer langjährigen Rolle als Vorsitzende der Südtiroler Bäuerinnenorganisation sei sie für die Selbständigkeit der Bäuerinnen eingetreten. Wozu ein eigenes Konto ebenso gehöre wie die Absicherung durch die Ehe.

Dazu gehöre es jedoch, in den Dialog zu kommen. „Im Dialog zu sein, ist eine Kunst.“ Eine Kunst, die es zu erlernen gelte. Aber: „Wenn ihr diese Kunst beherrscht, könnt ihr sie auch von anderen einfordern“, sagte sie und erklärte, dass Dialog Rede und Gegenrede bedeute. Dabei sei eine von drei Grundvoraussetzungen für einen guten Dialog das Zuhören – „Das Gehörte auf sich wirken lassen, ohne nicht schon Antworten bereit zu haben.“ Auch das „Respektieren“ sei wesentlich und bedeute, „auf jede Form von Abwehr und Kritik verzichten“.

Zuletzt gehe es darum, die eigene Position darzustellen. „Ich artikuliere meine Seite, aber mit einem Wert der Wahrheit, das heißt, ich sage, wie es mir geht.“ Was gar nicht so einfach sei. Hilfreich sei hier die Überlegung „was macht mich aus“. Mit dieser Haltung wiederum ließe sich bestens in einen Dialog treten. Etwa in jenen, in dem es um die eigene Zukunftsgestaltung und damit um die Hofübergabe gehe. Dabei plädierte sie dafür, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, einen inneren Dialog zu führen und sich zu fragen, wie es sein müsse, damit es einem gut gehe. Darauf aufbauend müsse man dann klare Entscheidungen treffen und sich im immer wieder geführten äußeren Dialog an einmal getroffene Absprachen halten.

Dabei sprach sie sich dafür aus, dass in den Dialog zu gehen auch eingefordert werden solle, in der Familie wie auch bei den Verbrauchern. Damit nahm sie direkten Bezug auf Kreisobmann Elmar Karg Grußworte, in denen er ebenso wie seine Kollegin Müller und angesichts des aktuellen Volksbegehrens Artenvielfalt die negative Haltung der Verbraucher gegenüber den Landwirten beklagt hatte. „Die Landwirtschaft muss sich nicht verteidigen, sondern muss dafür sorgen, dass die anderen Bescheid wissen“, sagte Hochgruber-Kuenzer und verwies auf die Kunst des Dialogführens. Denn: „Gespräche sind durch nichts ersetzbar.“