Gerd Müller macht sich stark für Afrika

Er kam quasi direkt aus Afrika über Kempten ins Westallgäu: Nach 27 Stunden Anreise stand Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller im Mittelpunkt des CSU-Neujahrsempfanges in Heimenkirch. Dort bekam er viel Lob für seine Arbeit – auch von Nicht-Parteimitgliedern. „Sie sind das politische Aushängeschild unserer Region und trotzdem können wir uns auf Augenhöhe unterhalten“, sagte Heimenkirchs Bürgermeister Markus Reichart (Grüne).

Mehrere Defekte an Flugzeugen hatten Müller länger als geplant in Afrika festgehalten. In Heimenkirch warf er einen kurzen Blick zurück auf die Landtagswahl. Die CSU, so Müller, habe aus dem schlechten Ergebnis die richtigen Schlüsse gezogen und zwar sowohl, was den Stil als auch die Inhalte angehe.

Für die Region mahnte er bessere Verbindungen für Handys und eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet an. „Wir brauchen 5G an jeder Milchkanne“, sagte Müller. Nicht zuletzt Existenzgründer seien auf entsprechend gute Verbindungen angewiesen.

Müller erneuerte beim Empfang auch seinen Wunsch nach einem Demenzdorf in Hergensweiler. „Ich würde es großartig finden, wenn der Kreis, die Gemeinde, Diakonie, Bund und Land das Thema vorantreiben und in fünf Jahren ein bundesweit einmaliges Projekt verwirklichen“, sagte er. Das Thema Demenz betreffe mehr und mehr Leute. „Da müssen wir auch neue Wege gehen“ (Müller).

China dominiert die afrikanischen Märkte

Der Minister ging auch auf sein Fachgebiet ein. In Afrika könne der Besucher „Himmel und Hölle erleben“, spielt er auf die extremen Unterschiede zwischen Arm und Reich auf dem Kontinent an. Die Politik in vielen Ländern Afrikas müsse sich ändern, damit der Reichtum „oben bei den Menschen unten ankommt“. Dazu müsse nicht zuletzt die Korruption bekämpft werden.

Europa sieht Müller auf dem Nachbarkontinent besonders gefordert. „Der Starke muss ein Stück weit Verantwortung für die Schwachen übernehmen“, sagte der Minister. Das geschehe auch im eigenen Interesse. Als Beispiel nannte Müller Sambia, das reich an Bodenschätzen wie Coltan, Kupfer und Kobalt ist. Ohne diese Rohstoffe funktioniere kein Handy, kein Elektroauto und auch die Digitalisierung gäbe es nicht. China sei dabei, sich die Abbaurechte für die Bodenschätze zu sichern. Sollte das der aufstrebenden Weltmacht gelingen, habe das unübersehbare Folgen für Europa.

Faire Handelsbeziehungen sollen ein wichtiges Thema 2019 sein. Sie seien für die Menschen in Afrika von existenzieller Bedeutung. Müller: „Sie brauchen einen fairen Lohn für den Abbau von Erzen. Dann können sie ihre Kinder in Schulen schicken und haben eine Möglichkeit, vor Ort zu leben.“

Der Minister mahnte auch einen sorgsamen Umgang mit der Schöpfung an. „Wir nehmen es uns heraus, die Erde an den Abgrund zu bringen“, sagt er. Ob es gelinge, den Klimawandel zu begrenzen, werde sich in Indien und Afrika entscheiden. Wenn beide den „Weg der Kohle gehen, gehen die Lichter auf dem Planeten“ aus. Deshalb sei es nötig, die erneuerbaren Energien in Afrika auszubauen. „Wir liefern die Technik, sie bekommen Energie und eine Zukunft“, nannte Müller eine Möglichkeit, wie beiden Seiten profitieren könnten.

Den Blick auf die Kommunalpolitik lenkte Elmar Stegmann. Unter den Dingen, die das Jahr 2019 im Kreis prägen werden, nannte der Landrat das „Mammutprojekt“ Berufliches Schulzentrum. Wie mehrfach berichtet, soll der Kreistag heuer entscheiden, ob es einen Neubau oder eine Generalsanierung geben wird. In Sachen Nahverkehr wäre es auch aus Sicht des Landrates wünschenswert, wenn es schneller voranginge. Der Kreis sei aber in vielen Dingen von der Bahn abhängig. „Sehr am Herzen“ liegt dem Landrat das Integrationskonzept, das der Kreistag verabschiedet hat. Die Integration werde eine „zentrale Aufgabe der nächsten Jahre“ bleiben.

Von einem „entscheidenden Jahr“ sprach der Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger mit Blick auf den Brexit, populistische Bewegungen in vielen Ländern und die anstehende Europawahl. Er forderte die Bürger auf, bei der Wahl ihre Stimme abzugeben. „Wir leben seit 70 Jahren in Frieden und Freiheit. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“