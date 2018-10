Finissage in der Kulturfabrik Lindenberg: Light my Fire

„Wer einmal flüssige Bronze gerochen hat, der will sie immer wieder riechen“, sagt Bodo Wank. Seine Faszination für das Material zeigt der Künstler in der Ausstellung „Light my fire“ in der Kulturfabrik Lindenberg, Museumsplatz 1. Diese endet am kommenden Sonntag, 4. November, mit einer kleinen Finissage ab 11 Uhr. Bei einem Gläschen Sekt haben Gäste dann noch einmal die Gelegenheit, den Künstler persönlich zu seinen Werken zu befragen, heißt es in einer Ankündigung.