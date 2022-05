Festliches Konzert zum Fest Christi Himmelfahrt

Wenn die Königin der Instrumente (die Orgel) und das Instrument der Könige (die Trompete) aufeinandertreffen, verspricht dies ein besonderer musikalischer Genuss zu werden. Beide zusammen gelten als Garanten für festliche Stimmung zu besonderen kirchlichen und weltlichen Anlässen. Am Abend des Festes Christi Himmelfahrt erklingen beide Instrumente im Rahmen eines Konzertes im heiteren Raum der Pfarrkirche St. Gallus in Scheidegg.Mit Anja Richter (Weingarten) kommt eine renommierte Künstlerin auf der Trompete nach Scheidegg. Sie schloss ihr Studium auf der Trompete mit dem Masterexamen ab, sammelte Erfahrungen in den besten Orchestern Deutschlands und ist aktuell Lehrerin für Trompete an der Musikschule Ravensburg, sowie gesuchte Trompeterin in verschiedenen Orchestern rund um den Bodensee. Begleitet wird sie an der vorbildlich restaurierten Steinmeyer- Orgel von Organist Uwe Gebert (Scheidegg), der seit März 2021 die Stelle als Organist in Scheidegg inne hat. Almut Gebert bereichert den Abend mit der Rezitation zum Festtag passender Texte.Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei – Kollekte am Ausgang.