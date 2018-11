Erstes Saison-Heimspiel am 11. November in Lindenberg

Nach dem siegreichen Einstand in der Lindauer Eissportarena in der vergangenen Woche begibt sich Eishockey-Bezirksligist SG Lindenberg/Lindau 1b am kommenden Sonntag (11. November) ab 18 Uhr erstmals in der neuen Saison 2018/19 aufs Lindenberger Eis im Stadtwald. Die Bilanz des Teams im nicht überdachten Stadion an der Austraße ist dabei mehr als eindrucksvoll, wie es in der Ankündigung heißt.

Seit fast drei Jahren ging in Lindenberg kein Heimspiel für die Spielgemeinschaft mehr verloren. Das vorerst letzte Mal, Anfang Dezember 2015, setzte es eine 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen den ERC Lechbruck. Inzwischen wurden stolze 24 Begegnungen in Lindenberg erfolgreich beendet. Ein Sieg am Sonntag gegen Königsbrunn wäre also ein kleines Jubiläum fürs Team um SG-Kapitän Kapitän Patrick Prell.

Gegen den aktuell Vorletzten der Tabelle, der mit zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet ist, werden SG-Trainer Matthias Schwarzbart und seine Spieler nicht nur aus diesem Grund alles daran setzen, um erneut als Sieger vom Eis zu gehen. Mit Lechbruck und Maustadt hat die SG Königsbrunn bereits gegen zwei direkte Kontrahenten im Kampf um die Play-off-Plätze gespielt und beide Begegnungen verloren. Das dies der SG Lindenberg/Lindau glückt, daran besteht kein Zweifel im Lager des Heimteams.

Eishockeycoach Schwarzbart dürfte in etwa den gleichen Kader zur Verfügung haben wie beim Sieg gegen Senden. Das erste Spiel „im eigenen Wohnzimmer“ dürfte für zusätzliche Motivation sorgen. Auch wenn der Gegner sicherlich nicht zurecht im Tabellenkeller steht – hat Königsbrunn doch eine junge und durchaus spielstarke Mannschaft aufzuweisen.

Die hoffentlich zahlreichen Besucher – die Islanders in der Eishockey-Oberliga pausieren dieses Wochenende, was vielleicht auch den einen oder anderen EVL-Fan nach Lindenberg führen wird – dürfen attraktives Eishockey erwarten und am Ende vielleicht sogar ein kleines Jubiläum mit dem Team feiern.