Entscheidung im Rennen um die Play-offs steht bevor

Auswärts beim Kellerkind ESC Kempten 1b muss die SG Lindenberg/Lindau 1b am Freitagabend ran. Anpfiff der Begegnung ist um 19.30 Uhr. Mit fünf Siegen aus 17 Spielen steht der Liganeuling auf dem vorletzten Tabellenplatz. Doch man darf sich davon nicht täuschen lassen, schreibt die SGLL in einer Pressemitteilung. Nach zähem Beginn hat sich das Team inzwischen gefangen. Die Tendenz der Sharks zeigt eindeutig nach oben.

Das Rennen um die Play-offs ist heuer so spannend wie lange nicht, ein Umstand der sicher auch dem neuen Modus zuzuschreiben ist. Drei Spiele gegen jedes Team bieten mehr Gelegenheit Punkte zu gewinnen – aber auch zu verlieren. Es lohnt sich also, etwas genauerer auf das Restprogramm der beteiligten Mannschaften zu schauen: Drei Vereine liegen noch aussichtsreich im Rennen um Platz 2, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.

Die wohl besten Chancen hat dabei der HC Maustadt, schlicht aufgrund der Tatsache, dass die Memminger noch ein Spiel mehr zu bestreiten haben als die Konkurrenz. Doch muss der HC in fünf Spielen noch dreimal gegen direkte Kontrahenten ran und zudem beim Spitzenreiter Lechbruck und in Oberstdorf antreten.

Der ESV Türkheim hat ebenfalls noch beste Aussichten. Zweimal HC Maustadt, Kempten und Königsbrunn jeweils zuhause stehen auf dem Fahrplan des ESV. Beide Spiele gegen den HCM finden an diesem Wochenende statt und könnten vorentscheidenden sein. Gewinnt das Team von Michael Fischer beide Spiele, können sie sich im Rennen um Platz zwei eigentlich nur noch selbst ein Bein stellen.

Große Zuversicht im Lager der SGLL

Die SGLL, der dritte Bewerber im Bunde, hat nach diesem Wochenende nur noch ein Heimspiel gegen Kempten, muss aber noch auswärts gegen Lechbruck und Maustadt spielen. Um bis zum Ende mitreden zu können, müssen beide Spiele gegen Kempten gewonnen werden. Bei optimalem Verlauf kann es dann am 16. Februar in Memmingen zum Showdown kommen.

In die anstehende Aufgabe in Kempten geht man im Lager der SGLL mit großer Zuversicht, heißt es in einer Pressemitteilung. In den beiden Spielen gegen Augsburg vermochte das Team mit mannschaftlicher Geschlossenheit zu überzeugen. Die Youngsters konnten den Ausfall von Stammspielern wie Merk, Mahren, Olesko und Wellenberger gut kompensieren. Vor allem in der Defensive wurde kaum etwas zugelassen.

In den nächsten beiden Begegnungen gegen Kempten, gilt es diesen Trend zu stabilisieren. Der ESC, der an guten Tagen jedes Team der Liga schlagen kann, ist dafür genau der richtige Gegner.