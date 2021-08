Ehrenmedaille des CBS für 40 Jahre als Dirigent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell gestaltete der Männerchor Röthenbach eines der Sommerabendkonzerte, die vom Gästeamt Wangen auch dieses Jahr wieder durchgeführt wurden.

Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen waren die etwa 70 Plätze im Spitalhof schon früh vergriffen. Die Zuhörer wurden im ersten Gesangsteil durch heimatliches Volksgut sowie traditionelle Weisen in italienischen, französischen und russischen Fassungen unterhalten.

Nach einer kurzen Pause folgte das flotte Potpourri „Aber bitte mit Sahne“ des Liedermachers Udo Jürgens; die souveräne Piano-Begleitung übernahm Petra Jaumann-Bader aus Füssen.

Vor dem Finale erfolgte eine besondere Ehrung durch den geschäftsführenden Präsidenten des Chorbandes Bayrisch-Schwaben, Jürgen Schwarz und durch den Vorsitzenden des Bodensee-Sängerkreises, Josef Fink.

Die „Ehrenmedaille des CBS“ ist sehr selten und wird Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise durch ihre aktive und nachhaltige Tätigkeit um das Chorwesen in Bayerisch-Schwaben verdient gemacht haben. Auf Antrag der Vereinsführung beim Verband wurde diese Ehrung dem Dirigenten Peter Kurzemann für seine 40-jährige Tätigkeit als Dirigent nun zuteil. Neben der mit Namen gravierten Ehrenmedaille erhielt Kurzemann eine Verleihungsurkunde.

CBS-Präsident Jürgen Schwarz würdigte die besonderen Verdienste des Dirigenten und hob die Seltenheit einer so beständig ausgeführten Dirigentschaft hervor. Vorsitzender Josef Fink vom Bodensee-Sängerkreis erwähnte mit Stolz, dass diese Ehrung gerade im Singkreis Bodensee zu feiern sei und überreichte dem Honorierten einen reichlich gefüllten Geschenkkorb.

Vorsitzender Uwe Wetzel kündigte die „Sommernacht in neuer Tracht“ an, die als Abendserenaden am 06. und 07.10.2021 im Festzelt in Schillers, Hergensweiler stattfinden werden. Der Vorverkauf werde rechtzeitig angekündigt. Ebenso erwähnte er die Vorstellung der neuen Uniform, die am Samstag, 18.09.2021 in Verbindung mit einer Vorabendmesse in Röthenbach um 19.30 Uhr und anschließender Präsentation am Dorfbrunnen erfolgen wird.

Zum Ausklang folgten Hits wie „Über 7 Brücken“ und „Good bye, my love“, bevor sich die Sänger mit einer von den Zuschauern geforderten Zugabe („Oh happy day“) verabschiedeten.