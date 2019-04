Durch Solidarität europäische Identität schaffen

Beim Unterbezirksparteitag der SPD Allgäu-Bodensee im Bayerischen Hof in Lindenberg haben sich Vertreter der Ortsbezirke des Allgäu-Bodenseekreises mit der Zukunft Europas auseinandergesetzt. In seinem Impulsvortrag betonte der aus Kaufbeuren stammende Europakandidat Martin Valdés-Stauber, dass zwei Entwicklungen die Menschen verunsichern: die Globalisierung und der Rechtspopulismus. Angesichts der Hilflosigkeit, mit der die Mehrheit diesen Strömungen gegenübersteht, müsse verdeutlicht werden, dass „Dinge nicht einfach geschehen“. Die Aufgabe der Politik bestehe darin, zu gestalten und einzugreifen, heißt es vonseiten der SPD in einer Pressemitteilung.

Dass ihm Europa am Herzen liegt, war spürbar. Eloquent forderte Europakandidat Martin Valdés-Stauber seine Parteigenossen auf, für ein starkes Europa mit starker Stimme zu kämpfen, für ein europäisches Deutschland zu werben und die Menschen dort abzuholen, wo sie emotional stehen: „Wir wollen ein solidarisches Miteinander hier im Allgäu und in Europa.“ Vor allem jedoch sei es wichtig, den Menschen klar zu machen, dass sie sich an der Europawahl am 26. Mai beteiligen, denn „jede Stimme zählt, jede Stimme ist wichtig“, schreiben die Sozialdemokraten im Bericht.

Gerade auf europäischer Ebene sei es demnach notwendig, den Wandel zu gestalten. Die Grundbedingungen für eine soziale Gerechtigkeit seien nicht gegeben und Europa habe vieles nicht gemacht, was unerlässlich gewesen wäre. „Jedes Mal, wenn es Regulierungsvorschläge gab, wurden wir geblockt“, weil „linke Mehrheiten fehlen“.

Valdés-Staubers Credo der Veränderung lautet: Teilt mit den Menschen eure Empörung über ein Europa, das nicht so ist, wie es sein sollte. Er wolle ein Europa, das nicht im Sinne der Großunternehmen reguliert werde, sondern den Verbraucherschutz ernst nehme. Zudem müssten Steuerschlupflöcher geschlossen werden; Steuern von Internetgiganten oder anderen Großunternehmen müssen den „öffentlichen Gütern“ zugutekommen. Zum Thema „Rechtspopulismus“ erinnerte Valdés-Stauber daran, dass Europa ursprünglich ein antifaschistisches Friedensprojekt war. Er ermutigte die Genossinnen und Genossen, gerade als SPD klarer gegen faschistisches und nationalistisches Gedankengut vorzugehen. Was Unterbezirksvorsitzender Markus Kubatschka mit der witzig-wissenschaftlichen Erkenntnis unterstützte, dass „wir alle irgendwie von Karl dem Großen abstammen.“

Mit seiner erfrischenden und klaren Ansprache begeisterte der Europakandidat Martin Valdés-Stauber die Zuhörer und erntete großen Applaus mit seinem Appell, „eine europäische Identität durch Solidarität“ zu schaffen.