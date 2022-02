Diebe klauen zwei Rentnerinnen in Lindenberg fast tausend Euro

Um mehrere hundert Euro haben Diebe laut Polizei in Lindenberg zwei Rentnerinnen erleichtert. In zwei Verbrauchermärkten schlugen die Täter am Freitag in der Zeit zwischen 10.30 und 11.30 Uhr zu und plünderten unbeuafischtigte Einkaufstaschen beziehungsweise Handtaschen, die sich im Einkaufswagen befanden.

So wurden im ersten Fall einer 70-jährigen Rentnerin 720 Euro samt dem Personalausweis gestohlen, im zweiten Fall musste eine 72-jährige Rentnerin den Diebstahl von 200 Euro, ihrer Scheckkarten und ihres Personalausweises beklagen. Das vermeldet die Polizei.

Die Polizei rät dringend, in keinem Moment den Einkaufswagen unbeaufsichtigt zu lassen oder Handtaschen, Geldbeutel und sonstige Wertgegenstände am Körper zu tragen. Zeugen werden gebeten, sich für sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08381 / 92 010 bei der Polizei Lindenberg zu melden.