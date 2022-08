„Die goldene Stimme Bulgariens“ erklingt in der St.-Gallus-Kirche

Dilan Kushev gibt am Mittwoch, 7. September, um 20 Uhr ein Konzert in der St.-Gallus-Kirche in Scheidegg. Das Programm des bulgarische Profimusikers umfasst sakrale Gesänge, Opernarien sowie folkloristisch geprägte Werke, in Scheidegg singt er Stücke wie „Ave Maria“, „Nessun dorma“, „O sole mio“, „Hallelujah, „Ich bete an die Macht der Liebe“ oder „You raise me up“. Kushevs Markenzeichen ist sein facettenreicher Bariton, „tief wie ein Bass und hell wie ein Tenor“, heißt es in der Konzertankündigung. Seine Sangeskunst hat ihm den Beinamen „Die goldene Stimme aus Bulgarien“ eingebracht. Der 1974 geborene Musiker wurde während seines Studiums an der National Musik Academy in Sofia entdeckt und erhielt bald darauf Angebote in Bulgarien, Italien, Frankreich, Dänemark, Schweiz und Deutschland. Unter der Bezeichnung „Arienensemble Tosca“ in Musikkooperation mit der deutschen Konzertagentur Köln gründete Dilan Kushev 2014 die entsprechende Gesangsformation. Mehr als 3000 Kirchenkonzerten in Ost- und Westeuropa gab der Bariton bisher, er war Preisträger 2013 beim Musikwettbewerb am Londoner „Rojal College of Musik“ sowie Silbermedaillengewinner des siebten „World Songs Festival “. 2017 erhielt Kushev in Thessaloniki die „Goldene Olivenbaum-Medaille“ für sein hervorragendes Engagement seiner Arbeit in Musik.