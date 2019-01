Der beste Eisschnitzer wird gesucht

Am letzten Samstag im Januar findet im Lindenberger Stadtpark sowie in der Innenstadt bereits zum zehnten Mal das beliebte Winterfest statt. Unter dem Motto „Skulpturen & Schneemanntreffen“ sind alle Kunstfreunde und Schneehasen, ob groß oder klein, herzlich zum Mitfeiern und Schneemannbauen eingeladen, wie die Stadt Lindenberg schreibt.

Im Rahmen eines neuen Künstlerwettbewerbs werden 2019 die besten Eisschnitzer auf dem Winterfest gesucht. Ab zehn Uhr gestalten Eiskünstler an zehn Standorten in der Lindenberger Innenstadt spektakuläre Eisskulpturen. Bei einem entspannten Stadtbummel am langen Einkaufssamstag haben die Besucher die Möglichkeit, alle Kunstwerke zu besichtigen und zu bewerten. Es bleibt spannend, welche Motive sich die Kreativköpfe für das Winterfest ausgedacht haben.

Zugleich gestaltet der Eisspezialist Klaus Grunenberg im Stadtpark ab dem späten Vormittag in mühevoller Handarbeit eine große Eisskulptur für das Winterfest. Natürlich gibt es auch wieder den beliebten Skulpturen- und Schneemannwettbewerb für Groß und Klein im Stadtpark, der für die ganze Familie viel Freude garantiert. Eine Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich (Utensilien zur Figurengestaltung bitte selbst mitbringen). Auch wird es dieses Jahr wieder die Kinderbildhauerwerkstatt geben, in der sich Kids zwischen sechs und zwölf Jahren neben den Profis selbst handwerklich versuchen dürfen.

Der kleine Wintermarkt im Stadtpark hält für die Besucher winterliche Produkte und Köstlichkeiten sowie spannendes Kunsthandwerk bereit. Kulinarisch können sich alle fleißigen Schneemannbauer und Gäste vom Jugendhaus „Alter Bahnhof“ und dem Lindenberger Hof verwöhnen lassen. Für die richtige Musik sowie viel gute Laune sorgt Moderator Michael Lanz.

Und natürlich wird die viele Mühe auch belohnt. Die Leistungsgemeinschaft Lindenberg stellt Einkaufsgutscheine sowie kleinere Sachpreise zur Verfügung. Die Prämierungen beginnen um 16.30 Uhr mit dem Skulpturen- und Schneemannwettbewerb für Groß und Klein. Anschließend werden die Eiskünstler aus der Innenstadt geehrt.

Am frühen Abend ab 17.30 Uhr heizt schließlich die Guggenmusik Wuchzenhofen mit einem Liveauftritt im Stadtpark ein und sorgt für musikalische Stimmung. Mit Einbruch der Dunkelheit wird der Stadtpark zudem mit zahlreichen Fackeln heimelig beleuchtet, bevor dann ab 18 Uhr die Winterparty an der langen Schneebar steigt.