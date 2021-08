Boule-Gruppe TSV Lindau 1850 erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sonne brannte am 27.06.2021 vom Himmel, und die 2. Lindauer Mannschaft brannte darauf, Lindenberg 2 in der ersten Runde des Bayernpokals zu besiegen. Es mussten insgesamt elf Begegnungen (2 Tripletts, 6 Tête-à-Têtes, 3 Doublettes) auf dem Platz vom Boule Club Lindenberg e. V. absolviert werden. Einige Spiele waren schnell entschieden. In anderen schossen, legten und schwitzten die ebenbürtigen Spieler und Spielerinnen bei hochsommerlichen Temperaturen und sengender Hitze teils mehr als einer Stunde, um den Sieger bekanntzugeben, mitunter mit äußerst knappen Ergebnissen.

Das alles entscheidende Spiel gewannen am Ende Andi Reichl, Nicole Wölfle und Walter Kuffer. In einer äußerst spannenden Begegnung siegten sie mit 13:12. Lindau 2 war somit eine Runde weiter.

Die zweite Runde galt es gegen den BC Augsburg zu bestreiten, so geschehen am 24.07.2021. Das angekündigte Schlechtwetter ließ sich Zeit, ebenso der Gegner, der mit mehr als einer Stunde Verspätung in Lindau ankam. Somit war die erste von drei Runden kampflos für die Lindauer entschieden. Wenn auch nur mit fünf Spielern angereist – üblich sind mindestens sechs –, so waren die Augsburger ein starker und nicht leicht zu besiegender Gegner für die Lindauer. Im wieder alles entscheidenden letzten Spiel bewiesen Stefan Born, Florian Ochs und Ellen Trötscher Nervenstärke und holten am Ende den Sieg. Gegen welche Mannschaft als nächstes gespielt wird, steht noch nicht fest. Fest steht jedoch, dass mit jeder weiteren Runde das Spielniveau der Gegner steigt und somit auch die Herausforderung, sie zu besiegen. Deshalb trainiert und schult die 2. Lindauer Mannschaft weiter, um für die nächste Begegnung gewappnet zu sein.