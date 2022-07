Betrunkener fährt Sechsjährigen an

Am Montagabend ereignete sich am Kreisverkehr in der Marktstraße in Lindenberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem sechsjährigen Junge, der am dortigen Kreisverkehr den Zebrastreifen überqueren wollte. Der herannahende Pkw-Fahrer übersah dies und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen zur Abklärung möglicher Verletzungen vorerst ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich vor Ort heraus, dass der Autofahrer unter Einfluss von Alkohol fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Beschuldigte hat sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol zu verantworten.