Besichtigung der Kapelle in Genhofen

Die in den vergangenen drei Jahren mit viel Sachverstand sanierte Kapelle St. Stephan in Genhofen war das Ziel des Treffens der Heimatpfleger*innen des Landkreises Lindau. Ihr Stiefenhofener Kollege Georg King stellte Ihnen dort die ausgeführten Restaurierungsarbeiten vor und erläuterte in seinem Vortrag die Geschichte der Kapelle: Anhand von dendrologischen Untersuchungen der Dachstuhlhölzer (Jahreszeitringuntersuchung) konnte das Entstehungsjahr 1495 bestätigt werden. Das bedeutet, dass die Kapelle noch vor der Reformation, die ihren Anfang 1517 nahm, gebaut worden war. In seiner Darstellung ging Georg King auch auf die Bedeutung der noch vollständig erhaltenen spätgotischen Altäre und deren Stifter ein. Einzigartig sind die Wandmalereien, die in den Jahren 1567 bis 1605 entstanden sind. Die verwirrende Anordnung der Ornamente erklärt sich nach neuesten Erkenntnissen dadurch, dass die Wände mehrfach überstrichen worden sind. Dies geschah aus hygienischen Gründen auf Grund von mehreren Pestepidemien in diesem Zeitraum und dokumentiert so die bewegte Geschichte der Kapelle Genhofen. Auf manchen Überstrich wurden neue Ornamente gemalt, die nach Abnahme der Kalkschichten nun in kaum zu deutendem Zusammenhang gesehen werden.

Nach dieser sehr informativen Kapellenbesichtigung setzten sich die Teilnehmer zu einer Plenumssitzung zusammen. Dabei wurde auf den Festakt zum 1150jährigen Jubiläum der Erstnennung von Ellhofen und das seit 50 Jahre im vierjährigen Rhythmus stattfindende Historische Kinderfest hingewiesen, das sein ideelles Vorbild im Tänzelfest von Kaufbeuren hat. Festgelegt wurde auch die diesjährige Exkursion des Heimattages am 8. September zur historischen Baustelle Campus Galli in Meßkirch. Mit Interesse verfolgten die Anwesenden den Vortrag der Scheffauer Heimatpflegerin Christa Pfanner über die Petition eine Städtebauanalyse für die Ortsgestaltung des noch sehr gut erhaltenen Kirchdorfes durchzuführen. Es gilt auch nach Meinung der Heimatpfleger zu verhindern, dass um die Dörfer ein Speckgürtel mit Neubauten entsteht, während im Ortskern zunehmend Leerstand herrscht.

Das nächste Treffen des Heimattages für den Landkreis Lindau e.V. wird am 1. Oktober in Hergensweiler sein.