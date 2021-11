Wie die Polizeiinsektion Lindenberg berichtet, ist am Dienstag, 2. November, zwischen 5 und 13.40 Uhr ein Auto angefahren, das in der Grüntenstraße in Scheidegg auf einem Firmenparkplatz geparkt war.

Dabei wurde ein Schaden an der Fahrertüre verursacht und rote Lackspuren waren vorhanden.