Ausstellung des Fotografen Florian Pötzl

Manch ein Augenblick ist kostbar. Auf jeden Fall ist er unwiederbringlich. Ein Streetfotograf wie Florian Pötzl erkennt ihn und hält ihn fest. So entstehen Aufnahmen, die einzigartig, hoch ästhetisch, stark berührend und oft sehr emotional sind.

Streetart ist in Großstädten eine weitverbreitete Kunstform. Sie gewinnt immer mehr an Bedeutung und etabliert sich als starkes künstlerisches Ausdrucksmittel. Dazu gehört auch die Streetfotografie.

Gibt es sie auch im Allgäu? Eigentlich werden im Allgäu doch bevorzugt Berge, Landschaften, Seen fotografiert. „Das Allgäu hat interessante Städte mit spannenden Plätzen. Alltagsszenen mit Menschen und ihren Geschichten hier festzuhalten ist genauso ergiebig wie in der Großstadt“, sagt der erfahrene Fotograf und Künstler Florian Pötzl, der sich mit vollem Einsatz der Streetfotografie widmet. Großer Respekt vor den Menschen, die in diesen Fotoarbeiten einen zentralen Platz einnehmen, prägt das Werk. Eine immer zu respektierende Regel ist wichtig: der Umgang mit den Menschen, Sie in die Arbeit einzubinden, ihnen auf Wunsch zu erklären, was gerade fotografiert wird. Menschen stehen in den Bildern von Florian Pötzl gestalterisch im Mittelpunkt. „Ich möchte nicht den Menschen bloßstellen. Meine Aufnahmen zeige ich und frage nach dem Fotografieren um Genehmigung. Viele freuen sich, dass es auf Instagram veröffentlicht wird. Wenn ein Fotografierter abwinkt, dann lösche ich die Aufnahme.“ Ein No-Go sind Notsituationen und Aufnahmen von Kindern. Dies alles muss unbedingt die Basis des Fotografierens auf der Straße sein.

Fotografie von Florian Pötzl aus Wiggensbach ist ab dem 25. September in der Galerie peregrinus in Scheidegg, Hitzenbühl 9, zu sehen (www.galerie-peregrinus.de). Bei der Ausstellungs-Eröffnung ab 16 Uhr ist Florian Pötzl anwesend – ein Künstlergespräch gibt Einblicke in sein Schaffen. Jeder ist herzlich willkommen.