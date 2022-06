Atmosphärisches Waldkonzert mit den Lanigan’s im Skywalk Allgäu

- Nach dem Wiesen-Open-Air folgt nun mit dem Waldkonzert Freitag, am 8. Juli, gleich das nächste musikalische Highlight im Skywalk Allgäu. Wie der Name vermuten lässt, findet die Veranstaltung inmitten des bewaldeten Geländes des Naturerlebnisparks statt. Während die Band „Lanigan’s“ auf Höhe des Waldbodens Live-Musik spielt, können es sich die Gäste auf dem umgebenden Baumwipfelpfad in rund 25 Metern Höhe gemütlich machen. Von hier können die Anwesenden nicht nur den gefühlvollen Klängen lauschen, sondern gleichzeitig auch den Fernblick bei abendlicher Stimmung genießen.

Die „Lanigan’s“ stehen für irische Musik aus dem Allgäu. Ihr Repertoire umfasst Liebeslieder, Balladen, irische Gassenhauer sowie moderne Kompositionen. Die erfahrene Liveband vereint Energie und Feingefühl. Zum vielstimmigen und abwechslungsreichen Gesang der Künstler gesellen sich Instrumente wie Low Whistle, Akkordeon, Bouzouki, Geige und Mandoline. So entstehen gefühlvolle, teils melancholische Klänge, welche den grünen Wald auf besondere Weise mit der grünen Insel verbinden.

Das Waldkonzert beginnt nach Ende der regulären Parköffnungszeiten. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 19 Euro und für Kinder, Schüler und Studenten 11 Euro. Bei schlechter Witterung gibt es einen Ersatztermin am 15. Juli. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept. Weitere Informationen tagesaktuell auf https://www.skywalk-allgaeu.de. Dort können auch Online-Tickets erworben werden.