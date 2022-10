„Alltag neu entdeckt“ mit Streetfotografie von Florian Pötzl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die eindrucksvolle Fotoausstellung von Florian Pötzl in der Scheidegger Galerie peregrinus wurde im Künstlergespräch mit lebendigen Geschichten belebt. Jedes Bild spricht für sich und gleichzeitig gibt es auch eine Geschichte wie es dazu kam, welche wachen Sinne, welche schnelle Reaktion und welche Vorahnung maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Bild genauso, wie es nun an der Wand hängt, zustand kam. Da ist zum Beispiel der Clown, der mit bunten Luftballons in sich gekehrt am Rande einer Auffahrtrampe zu einem sehr betagten Parkhaus sitzt und neue Kraft sammelt, um sich erneut den Kindern zuzuwenden, die dann wieder über seine Kunststücke staunen und lachen werden. Jetzt ist aber erst innere Einkehr, Ruhe und vielleicht auch ein bisschen Einsamkeit präsent.

Oder eine stille Szene in einem Bistro, in dem der Inhaber die Corona-Abstandsregeln auf humorvolle Weise umgesetzt hatte: Auf jedem zweiten Stuhl sitzt ein Plüsch-Pandabär. Pandabär zur Pandemie pflegt trauliche Gemeinschaft mit dem Gast, der bei einem Imbiss und aufs Smartfon konzentriert seine gesamte Umgebung ignoriert.

Ein Fußgänger quert eilig eine Straße und spiegelt sich im Fenster einer Musikalienhandlung so, dass seine Hand in der typischen Pianistenhaltung auf einer Klaviatur spielt. Vorhersehbar oder eine flinke Reaktion des Fotografen?

Ein junger Mann eilt eine Treppe hoch und ist genau an dem Moment festgehalten, als er sich schwungvoll auf dem Treppenabsatz um 180° wendet. Man sieht ihm Eleganz und Eile an. Dass dies nicht nur ein netter Schnappschuss ist, sondern ein insgesamt wohl proportioniertes ausdrucksstarkes Bild, ist die Kunst, die die Bilder von Florian Pötzl prägt. Und keines der Bilder ist mit Statisten oder Models arrangiert. Ausschließlich alle sind Momente, die der Zufall choreographiert hat.

Aus dem Alltag gegriffen und – wie der Titel der Ausstellung sagt – neu entdeckt.

Die Ausstellung ist bis zum 4. Dezember in der Galerie peregrinus in Scheidegg zu sehen und natürlich sind alle Arbeiten käuflich. Die Ausstellung ist „wann immer Sie wünschen“ geöffnet. Telefonische Voranmeldung ist angeraten unter 015776088145 (www.galerie-peregrinus.de).