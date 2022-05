Acht Millionen Euro Zuschuss für Antonio-Huber-Schule

Die neue Antonio-Huber-Schule in Lindenberg rückt näher. Das Landratsamt Lindau hat am Freitag bekannt gegeben, dass noch in diesem Jahr mit dem Ersatzneubau begonnen werden soll. Die Regierung von Schwaben habe einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt. Der genaue Baubeginn werde aktuell noch mit allen Beteiligten abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Außerdem, so Landrat Elmar Stegmann, habe der Landkreis von der Regierung eine Förderzusage in Höhe von rund acht Millionen Euro erhalten. Hinzu kommen weitere knapp 1,7 Millionen Euro als Bundesförderung für effiziente Gebäude. Der Landkreis muss in das Projekt somit Eigenmittel in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro einbringen – nach Angaben der Kreisbehörde knapp 700.000 Euro weniger als ursprünglich eingeplant.

Den Grundsatzbeschluss zum Neubau der Antonio-Huber-Schule hatte der Kreisausschuss bereits im März 2020 gefasst. Das Sonderpädagogische Förderzentrum wird am Schulzentrum entstehen. Geplant sind rund 2600 Quadratmeter Nutzfläche – 900 mehr als bisher. Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 soll das Millionen-Projekt fertig sein. Die Förderschule zählt rund 160 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Landkreis.