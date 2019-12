53 Geehrte und ein dritter Platz beim Oktoberfest

Bereits zum zehnten Mal hat der Schützengau Westallgäu seine besten Sportler im Paul-Bäck-Haus in Heimenkirch begrüßt. Für ihre hervorragenden Leistungen bei den Meisterschaften wurden 53 Schützen ausgezeichnet.

„Wir freuen uns, als einer der kleineren Gaue im Schützenbezirk Schwaben, dass wir so viele gute Schützen aus allen Altersklassen ehren können“, wird Gauschützenmeister Otto Fischer in einer Pressemitteilung zitiert. Die Bedingungen für diese Ehrung waren die Gleichen wie in den Vorjahren: Mindestens eine Platzierung unter den besten zehn bei der Bezirksmeisterschaft oder ein Platz unter den besten 20 bei der Bayerischen Meisterschaft. Wer sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert hat und dort gestartet ist, erhielt ebenfalls die Ehrung.

Dritter Platz beim Oktoberfest-Landesschießen

Auch beim Oktoberfest-Landesschießen in München waren die Sportschützen aus dem Westallgäu wieder erfolgreich. Die Mannschaften in der Disziplin „LG Auflage“ belegten die Plätze 3, 7 und 14. Bei der „LP Auflage“ verteidigte die Mannschaft den zweiten Platz aus dem Vorjahr. Bei der Meistbeteiligung reichte es heuer mit 71 Startern nur für den fünften Platz.