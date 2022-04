Zwei Männer mit Koks hinterm Steuer erwischt

Eine Streife der Lindauer Polizei hat am Montag gegen 4 Uhr auf der B 31 bei Weißensberg einen 28-jährigen Autofahrer aus Polen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain stand. Ein Drogenvortest verlief laut Polizeibericht positiv. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten dann auch noch eine Kleinmenge Marihuana. Daher musste er seine Weiterreise vorerst unterbrechen, die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Zudem musste er auf Anordnung noch eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro für die zu erwartende Geldbuße hinterlegen.

Bereits am Sonntag gegen 22 Uhr unterzog eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion einen 49-jährigen Schweizer Fahrzeugführer in der Bregenzer Straße einer Kontrolle. Auch hier bemerkten die Beamten eindeutige Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest bestätigte ebenfalls den Konsum von Kokain. Der Fahrer wurde daher zur Blutentnahme gebeten, die Beamten unterbanden auch hier die Weiterfahrt. Auch er musste für die zu erwartende Geldbuße eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro hinterlegen.