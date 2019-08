Zu spät gebremst: Autos fahren auf der A 96 auf Vordermann auf

Dass ihr Vordermann auf der Autobahn verkehrsbedingt abbremst, haben am Samstagmittag gleich zwei Autofahrer zu spät bemerkt – und jeweils einen Auffahrunfall verursacht. Der erste geschah in Höhe der Autobahnabfahrt Weißensberg. Als der Wagen vor ihr bremste, versuchte die 47-Jährige dahinter noch auszuweichen, doch ihr Fahrzeug prallte dennoch auf das vordere Auto auf. Dabei entstand 6000 Euro Schaden. Zwei Stunden später ereignete sich Ähnliches in der Nähe der Anschlussstelle Sigmarszell: Auch dort merkte ein 29-jähriger Münchner zu spät, dass sein Vordermann deutlich langsamer wurde, und stieß mit diesem zusammen. Immerhin gab es keine Verletzten bei den beiden Unfällen.