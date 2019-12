Wolfsbach in Altrehlings: Durchlass muss saniert werden

Dringenden Handlungsbedarf haben Ingenieure an der Hofeinfahrt zum Grundstück Altrehlings 2 in Weißensberg festgestellt, die an dieser Stelle vom Wolfsbach unterquert wird. Dort ist unterhalb der Pflasterfläche ein Hohlraum entstanden, der etwa einen Meter tief und zirka einen Meter breit ist. Einige Pflastersteine seien bereits in das Loch gefallen, berichtete Raphael Armbruster von der Zimmermann Ingenieurgesellschaft (Amtzell/Weiler-Simmerberg) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er sprach, so wörtlich, von „massiven Unterhöhlungen“ und einem „richtigen Loch“.

Nachdem der Bodeneinbruch entdeckt worden war, sicherte der Bauhof in Absprache mit den Fachleuten die Schadenstelle verkehrstechnisch ab. Während der Begutachtung wurden zudem Hohlräume zwischen den Flussbausteinen rund um den Durchlass festgestellt. Die Hohlräume im Unterstrom sind zwischen 0,8 und 1,4 Meter tief. Darüber hinaus sind auf der Oberstromseite einige Flussbausteine weiter in das Bachbett abgerutscht. Zudem hat der Bauhof darauf hingewiesen, dass sich im Bereich der Hofeinfahrt auch Gas- und Wasserleitungen befinden könnten. Somit wäre es möglich, dass die Unterspülung des Pflasters auf eine undichte Wasserleitung zurückzuführen ist.

Zur Behebung der Schäden schlägt das Ingenieurbüro vor, den Durchlass des Wolfsbaches zu verlängern und bis auf 1,60 Meter aufzuweiten. Im Zuge dessen soll die Zufahrt zum Wohngebäude von 4,66 auf 5,00 Meter verbreitert werden.

Die Kosten für die Arbeiten im Bereich des Baches, der Böschungen und des Durchlasses belaufen sich nach Angaben von Armbruster auf knapp 91 000 Euro netto. Zusammen mit einem Puffer für Unvorhergesehenes und Kleinarbeiten (rund 18 000 Euro) sowie dem Ingenieurshonorar ergeben sich Gesamtkosten von rund 145 000 Euro.

Die Räte sprachen sich nicht zuletzt wegen der Dringlichkeit des Vorhabens einstimmig für die Sanierung des Bachdurchlasses und eine baldige Ausschreibung aus. Die entsprechenden Arbeiten können aber mit Rücksicht auf Laichzeiten und eventuell vorhandener Fischfauna erst im Mai 2020 vorgenommen werden. Die Bauzeit wird mit insgesamt vier bis sechs Wochen veranschlagt.