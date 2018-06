Nachdem die „Weißensberger Stuben“ – zuletzt als italienisches Restaurant betrieben – im Frühjahr geschlossen wurden, will die Hauseigentümerin in die im Erdgeschoss gelegene Gaststätte nun zwei Wohnungen einbauen. Ein entsprechender Bauantrag wurde vom Bauausschuss des Weißensberger Gemeinderats in der jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

Da die entsprechenden Flächen im Bebauungsplan bislang als Gaststätte gewidmet waren, mussten die Gemeinderäte gleichzeitig auch eine Umnutzung der Räumlichkeiten bewilligen.

Darüber hinaus hatte die Bauherrin die Errichtung von vier Stahlbeton-Garagen auf den bisherigen Parkplätzen der Gaststätte beantragt. Auch diesem Baugesuch stimmten die Räte ohne Diskussion einhellig zu. Mit der Aussage „Wohnungen sind gesucht“ hatte Bürgermeister Hans Kern zuvor empfohlen, die beiden Bauanträge zu bewilligen.

Nicht zuletzt hätten auch „dauernde Streitigkeiten mit den Nachbarn“, die sich durch den Betrieb der Gaststätte immer wieder belästigt fühlten, die Eigentümerin dazu bewogen, die „Weißensberger Stuben“ in Wohnungen umzuwandeln, so Kern. (ust)