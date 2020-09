Wohnprojekt Rothkreuz: Pläne werden ausgelegt

Die geplante Wohnbebauung am südwestlichen Ortseingang von Rothkreuz ist einen entscheidenden Schritt weiter. Mit einer Mehrheit von 8:5 Stimmen beschlossen die Räte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Aufstellung, Billigung und Auslegung des lange diskutierten vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnbebauung Grübels-Rothkreuz“.

Vorausgegangen war die Vertagung des Beschlusses, dem dann eine nichtöffentliche Sitzung folgte, in der strittige Fragen geklärt werden sollten. Wie berichtet, hatte vor allem die Freie Wählerschaft (FW) größere Wohnungen für Familien gefordert. Diesem Wunsch ist die Bauträgergesellschaft inzwischen zwar nachgekommen, dennoch votierten vier der insgesamt sieben FW-Räte gegen den Beschluss.

Ist der Gemeinderat vollständig, sind normalerweise 15 Stimmen zu vergeben, sieben von der FW-Fraktion und acht von der Fraktion der Freien Bürger (FB), der auch Bürgermeister Hans Kern angehört. Manfred Schmid (FB) war bei der Sitzung nicht anwesend. Fabian Göhl (FW) wiederum durfte nicht abstimmen, weil er zur Familie des Grundstückseigentümers gehört, die gemeinsam mit der „bpm Gesellschaft für Bauprojektmanagement mbh“ (Lindau) die Bauträgerschaft für das Wohnprojekt innehat.

Christian Heiling (FW), der gegen den Aufstellungsbeschluss gestimmt hatte, nannte nach der Sitzung auf LZ-Anfrage gleich eine ganze Reihe von Gründen für seine Ablehnung. Der Bebauungsplan (B-Plan) sehe nach wie vor eine „zu üppige Bebauung“ vor. Diese sei, anders als im Baugesetz verlangt, „in Art und Maß nicht an die vorhandene Bebauung angepasst“. Darüber hinaus habe er den Eindruck, dass es hier um „maximalen Profit“ geht und der Baugrund „bis auf den letzten Quadratmeter ausgenutzt“ werden soll, so Heiling. Rechne man noch die drei Baufelder beziehungswiese Gebäude im abgetrennten und verbliebenen Bereich des „alten“ B-Plans „Grübels-Rothkreuz“ mit ein, würden auf dem Grundstück insgesamt nicht 62, sondern 71 Wohnungen gebaut – und das auf engstem Raum.

Patrick Meier, Geschäftsführer der bpm, bestätigte der LZ, dass auf dem Areal des vorhabenbezogenen B-Plans insgesamt 62 Wohnungen, verteilt auf acht Mehrfamilienhäuser, errichtet werden sollen. An der Anzahl der Gebäude habe sich zuletzt nichts geändert. Allerdings sei man dem Wunsch mehrerer Gemeinderatsmitglieder entgegengekommen, einige Wohnflächen neu zuzuschneiden, um so größere Wohneinheiten, sprich 4-Zimmer-Wohnungen für junge Familien, zu schaffen. Diese Lösung sei gemeinsam mit den Räten in einem Workshop erarbeitet worden (Anm. d. Red.: In diesem Fall ist mit Workshop die nichtöffentliche Gemeinderatssitzung vom 6. August gemeint). Somit sehe die Aufteilung der 62 Wohnungen jetzt so aus: 50 Prozent sind als 2-Zimmer-Wohnungen, 40 Prozent als 3-Zimmer-Wohnungen und zehn Prozent als 4-Zimmer-Wohnungen geplant. Es handele sich um ein „wichtiges Projekt für Weißensberg“, sagt Meier und ergänzt: „Darauf freue ich mich – das wird ein Knaller!“ Mit Letzterem bezog er sich vor allem auf das Gesamtkonzept und den Entwurf des Lindauer Architekten Andreas Hammer, der anders als der „alte“ Bebauungsplan ein gänzlich autofreies Quartier (mit einer Tiefgarage) vorsieht. Auf die Frage, wie es mit dem Wohnprojekt nun weitergehe, antwortete Meier: „Ich rechne für November mit dem Satzungsbeschluss und für Mitte 2021 mit dem Baubeginn.“

Wie Stadtplaner Hubert Sieber während der Ratssitzung erklärte, würde der vorhabenbezogene B-Plan „Wohnbebauung Grübels-Rothkreuz“ in den kommenden Wochen öffentlich ausgelegt. Parallel dazu bekämen im Zuge der Anhörung „zwischen 20 und 30 Behörden die Unterlagen zugeschickt“. Aus den daraufhin eingegangenen Stellungnahmen erarbeite sein Büro wiederum Abwägungsvorschläge, über welche dann der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen erneut entscheiden müsse, bevor der Bebauungsplan, genauer gesagt die Satzung, abschließend beschlossen werden kann.