Wohnprojekt in Grübels-Rothkreuz: Rat wünscht weitere Änderungen

Die Debatte über den Bebauungsplan „Wohnbebauung Grübels-Rothkreuz“ geht demnächst in die sechste Runde, nachdem auch in der vergangenen Gemeinderatssitzung kein Konsens gefunden werden konnte und die notwendigen Beschlüsse mit 14:1 Stimmen erneut vertagt wurden. Die Gegenstimme kam von Bürgermeister Hans Kern, der von Anfang an hinter dem Projekt stand, insbesondere nach der Überführung des vier Jahre alten Bebauungsplans (B-Plan) in einen vorhabenbezogenen B-Plan, der den künftigen Bewohnern des neuen Wohngebiets vor allem eine höhere Wohnqualität bringen soll. In der Ratssitzung der kommenden Woche steht das Thema erneut an erster Stelle der Tagesordnung.

Wie berichtet will die Lindauer „bpm Gesellschaft für Bauprojektmanagement mbh“ auf dem Grundstück an der Ortsdurchfahrt B 12 / Ecke Giebelhalde über 60 Wohnungen – verteilt auf insgesamt acht Gebäude – errichten. Zu Beginn der jüngsten Sitzung klärte Stadtplaner Hubert Sieber die Räte nochmals darüber auf, dass der neue Bebauungsplan anders als der alte ein „vorhabenbezogener“ B-Plan ist, in dem sich „die Anliegen des Gemeinderats und das Konzept der Planer eins zu eins in Vorschriften wiederfinden und auch so umgesetzt“ würden. Dabei unterschied Sieber drei Regelungsebenen, die beispielsweise auch beim Projekt Daimler im Gewerbegebiet Rothkreuz angewendet wurden: Vorhaben- und Erschließungsplan, Bebauungsplan und Durchführungsvertrag. Letzterer regelt, bis wann gebaut wird, wer die Kosten trägt (zum Beispiel Kostenteilung zwischen Eigentümer und Gemeinde) und welche Auflagen der Grün-Plan enthält.

Anschließend fasste Stadtplanerin Johanna Kiechle, ebenfalls vom Büro Sieber und von Beginn an mit dem Wohnprojekt betraut, nochmals die wichtigsten Festsetzungen im vorhabenbezogenen B-Plan zusammen. Dazu gehört unter anderem, dass das Quartier weitgehend autofrei sein soll und nur von Servicekräften (Handwerker, Paketboten, Rettungsdienste) befahren werden darf. Festgelegt wurde auch, dass die Bäume an der B 12 weitgehend erhalten und neue Bäume, insbesondere Laubbäume, gepflanzt werden sollen. Berücksichtigt sind auch die Abstandsflächen zu den Nachbarn, die erweiterten Gebäudehöhen (20 Zentimeter Spielraum), ein Energiekonzept und nicht zuletzt auch der Lärmschutz. Um diesen einzuhalten, dürfen die hinteren Gebäude erst bezogen werden, wenn die vorderen (an der Ortsdurchfahrt) bereits errichtet sind, betonte die Planerin.

Es schien rundum alles zu passen, doch in der darauffolgenden Diskussion machte sich Unmut breit. „Ich fühle mich übergangen“, schimpfte etwa Ratsmitglied Markus Kaeß (Freie Wählerschaft, FW). Er kritisierte, dass der Gemeinderat erst unmittelbar am Tag vor der Sitzung die Unterlagen bekommen habe. So sei es nicht möglich gewesen, sich entsprechend vorzubereiten. Die unzureichende Information betreffe sowohl die Anzahl der Wohnungen, die mal mit 62, dann wieder mit 67 angegeben werde, im Besonderen aber auch die Größe beziehungsweise die Grundrisse der einzelnen Wohnungen. Da es sich um einen vorhabenbezogenen B-Plan handele, müsse solches vorher festgelegt werden, erinnerte Kaeß, denn hinterher ließen sich solche Dinge nicht mehr oder nur noch schwer ändern.

Ins gleiche Horn blies anschließend Fraktionskollegin Ines Günthör. Die Planung sehe hauptsächlich Zwei- und Drei-, aber keine Vier-Zimmer-Wohnungen vor. Das reiche allenfalls für Familien mit nur einem Kind. Größere Familien, die den Ort bereichern würden, seien bei dem Konzept überhaupt nicht berücksichtigt. Dies könnte sogar dazu führen, dass manch einer „hierher zieht, der in Lindau arbeitet, am Dorfleben aber nicht sonderlich teilnimmt“, so Günthörs Befürchtung. Und während FW-Fraktionschef Martin Steur seinen bisherigen Standpunkt wiederholte, dass die Pläne seit der ersten Sitzung „eigentlich unverändert“ geblieben wären, stellte Christian Heiling (ebenfalls FW) die hohe Anzahl von Wohnungen infrage und verlangte weniger, dafür aber größere Wohnungen.

Ein Penthouse mit drei Zimmern sei für eine Familie mit zwei Kindern „nicht geeignet“, daher müssten die großflächigen Wohnungen anders aufgeteilt werden, fasste Gemeinderat Kaeß zum Schluss der Diskussion zusammen und ergänzte: „Ich verstehe den Investor. Aber ich muss entscheiden, was für die Gemeinde gut ist. Abgesehen davon haben wir in Weißensberg kaum mehr Flächen, wo sich Familien ansiedeln können.“

Die Kritik hat offensichtlich gewirkt. Denn hinter verschlossenen Türen wurde zwischenzeitlich ein Kompromiss erzielt, der dem Projekt doch noch zum Durchbruch verhelfen soll. Wie Bürgermeister Kern im Nachhinein auf LZ-Anfrage bestätigte, hatte er für den Tag nach der Ratssitzung zu einer nicht-öffentlichen Sitzung der Gemeinderatsmitglieder eingeladen, um gemeinsam mit dem Bauträger die noch offenen Fragen zu besprechen. Dabei sei man übereingekommen, „mehr Wohnungen für Familien“ einzuplanen. Kern sieht gute Chancen, dass der Kompromissvorschlag in der Sitzung am Donnerstag nächster Woche eine Mehrheit findet und der Aufstellungs- sowie der Billigungs- und Auslegungsbeschluss endlich erfolgen kann. Wörtlich ergänzte er: „Ich will nicht noch mehr Sitzungen zu diesem Thema.“