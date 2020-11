Wohnhaus-Umbau erfordert Verdopplung der Stellplätze

Es klingt nach einem umfangreichen Bauvorhaben: Ein Bauherr aus der Gemeinde Bodolz möchte das Wohngebäude Kirchstraße 21 in Weißensberg umbauen und die Anzahl der Wohnungen von bisher zwei auf vier erhöhen. Dafür sind im Haupt- wie auch im Nebengebäude umfangreiche bauliche Maßnahmen geplant. Dies geht aus einem entsprechenden Antrag auf Vorbescheid hervor, mit dem sich der Bauausschuss des Weißensberger Gemeinderats in der jüngsten Sitzung befasste.

Wie Bürgermeister Hans Kern berichtete, soll das Dach des Hauptgebäudes um einen Meter, das Dach des Nebengebäudes um 1,85 Meter erhöht werden. Des Weiteren sind am Hauptgebäude zwei Gaupen vorgesehen, wovon jene an der Ostseite 4,30 Meter und jene an der Westseite 9,40 Meter Länge aufweist, was Kern mit „schon heftig“ kommentierte. Geplant sind ferner vorgestellte Balkone – zwei am Hauptgebäude mit je 6,30 Meter und einer am Nebengebäude mit acht Meter Länge. Außerdem soll die Terrasse des Nebengebäudes zugebaut und als Innenraum genutzt werden.

Als „ziemlich massiv“ bezeichnete Ingrid Bartl (Freie Bürger) in der anschließenden Aussprache das Bauvorhaben. Skeptisch äußerte sich auch Martin Steur (Freie Wählerschaft) – er befürchtet eine „Beeinträchtigung des Ortsbildes“, was laut § 34 Baugesetzbuch bei Bauvorhaben an diesem Standort (unbeplanter Innenbereich) ebenfalls berücksichtigt werden muss. Problematisch dürfte auch die Anzahl der Stellplätze sein, denn diese müsste laut Gemeindesatzung (je Wohnung zwei Parkplätze) von bisher vier auf acht erhöht werden, da die doppelte Anzahl von Wohnungen geplant ist. Ein Stellplatznachweis lag jedoch zum Zeitpunkt der Sitzung noch nicht vor.

Bürgermeister Kern sprach von einem „Zielkonflikt“, denn auf der einen Seite sei die Wohnungsverdichtung im Innenbereich der Gemeinde zu begrüßen, andererseits sei der Eingriff in das Ortsbild nicht gerade gering. Trotz der Bedenken erteilte der Bauausschuss der Bauvoranfrage schließlich mit 4:2 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen – ein Ausschussmitglied fehlte.