Witterungsbedingte Rutschpartien

Ein Sattelzugfahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der Fahrt Richtung Hergensweiler an der sogenannten Wildberger Steige aufgrund starken Schneefalls mit sienem Lkw ins Rutschen geraten, teilt die Polizei mit. . Die Straße war an dieser Stelle so glatt, daß er beim Versuch, sich hochzuarbeiten immer weiter nach links wegrutschte, bis er schließlich ins Bankett geriet und sich hier festfuhr. Es entstand hierbei ein noch nicht bezifferbarer, aber nicht unerheblicher Flurschaden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde noch festgestellt, daß der Fahrer gegen das Sonntagsfahrverbot für Lkw verstoßen hat. Hierfür wird er zur Anzeige gebracht.

Ebenso aufgrund des Schneefalls und dadurch bedingte Glätte geriet am Sonntagvormittag auf der Autobahn A96 ein Auto ins Rutschen. Die 48-jährige Fahrerin war für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs und verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie beschädigte dabei einen Leitpfosten, blieb aber selbst unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro.