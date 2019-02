Winterdienst: Gemeinde kann bis zu 500 Euro Bußgeld verhängen

Die starken Schneefälle im zu Ende gehenden Winter haben auch in Weißensberg zu extremen Situationen geführt. Und die hatten Folgen: Einige Grundstücksbesitzer beförderten den Schnee, den zuvor der Schneepflug in ihre Einfahrten geschoben hatte, auf die Straße beziehungsweise den Gehweg zurück. Ein Vorgehen, das Bürgermeister Hans Kern in der jüngsten Gemeinderatssitzung tadelte.

Schon jetzt seien die Grundstücksbesitzer haftbar, wenn es durch ein solches Vorgehen zu Unfällen komme, stellt der Rathauschef fest. Aber er schlug auch vor, dass die Gemeinde künftig ein Druckmittel in der Hand hat, um ein solches Vorgehen zu ahnden. Der Gemeinderat folgte ihm und beschloss eine Änderung der Winterdienstverordnung. Künftig kann die Gemeinde in solchen Fällen Bußgelder in Höhe von bis zu 500 Euro verhängen.