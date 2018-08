Wendemanöver geht gehörig schief

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer ist mit seinem Sattelzug am Samstagnachmittag auf der B 31 in Richtung A 96 unterwegs gewesen. Der Mann wollte laut Polizeibericht zuerst auf die Autobahn 96 in Richtung München auffahren. Auf der Auffahrt entschied er sich offenbar um und versuchte, den Lastwagen zu wenden. Dabei geriet er mit seinem Gespann an die Leitplanke und beschädigte diese nicht unerheblich.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Wendemanöver und verständigte die Polizei. Nach dem Wenden hielt der 36-Jährige auf der Brücke über die Autobahn an. Dann fuhr er auf die Auffahrt in Richtung Lindau. Der Zeuge blieb an dem Lastwagen dran, bis der Lkw-Fahrer auf dem Vignettenrastplatz auf der österreichischen Seite der Autobahn anhielt. Zusammen mit österreichischen Beamten konnten die Personalien des Mannes festgestellt werden. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht angezeigt.