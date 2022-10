Weißensberger Ortsmeisterschaften im Eisstockschießen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

16. Weißensberger Ortsmeisterschaften – „Die Daubendiebe“ souveräner Weißensberger Ortstmeister 2022.

Einen spannenden Wettbewerb lieferten sich die 16 Mannschaften an der diesjährigen Ortsmeisterschaft. Während die Vormittagsgruppe noch von den „Giebelhalde Buba“ ungeschlagen dominiert wurde, lieferten sich „Die Daubendiebe“ und die Mannschaft „Golfclub“ in der Nachmittagsgruppe einen packenden Zweikampf, der auch im direkten Aufeinandertreffen im letzten Gruppenspiel durch ein Remis nicht entschieden wurde. So musste am Ende die Stocknote zur Ermittlung des Gruppensiegers herangezogen werden. Hier lagen „Die Daubendiebe“ deutlich vor dem „Golfclub“.

In den abschließenden Finalspielen um den Gruppensieg und um Platz 3 war den Mannschaften aus der Vormittagsgruppe die lange Pause deutlich anzumerken. Am Ende konnte sich die Mannschaft „Die Daubendiebe“ souverän die Ortsmeisterschaft 2022 vor den „Giebelhalde Buba“ sichern.

Dritter wurde die Mannschaft „Golfclub“. Die einzelnen Ergebnislisten der Vormittags- und Nachmittagsgruppe sowie Bilder der Veranstaltung können unter www.ec-weissensberg.de abgerufen werden.