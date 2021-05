Weißensberger Kinderfest ist abgesagt

Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen noch gehofft, das traditionelle Weißensberger Kinderfest am 25. Juli durchführen zu können. Doch nun konnte die Entscheidung nicht mehr weiter hinausgeschoben werden: Das Kinderfest muss auch heuer – wie bereits im vergangenen Jahr – Corona bedingt abgesagt werden. Dies gab Bürgermeister Hans Kern am Donnerstagabend in der Ratssitzung bekannt.

„Wir brauchen Planungssicherheit und ausreichend Zeit für die Vorbereitung“, begründete die Vorsitzende des Kinderfestausschusses, Daniela Wagner, im Gespräch mit der LZ diesen Schritt. Damit die Kinder aber nicht ganz leer ausgehen, habe man sich als „Ersatzprogramm“ eine Rallye ausgedacht, die zu Fuß oder mit dem Rad absolviert werden kann. Dabei müssen rund um die Gemeinde Weißensberg Fragen beantwortet und verschiedene Aufgaben bewerkstelligt werden, ergänzt Wagner.

Und das sind die Details: Anfang Juli finden die Kinder im Hausbriefkasten eine Karte mit den Fragen und Aufgaben, die zu lösen sind. Dann haben sie drei Wochen Zeit für die Rallye. Am Kinderfest-Sonntag folgt dann die Preisverleihung im „Haus der Vereine“ (Schulstraße). Konkret dürfen sich die Kinder, wenn sie alle Aufgaben und Fragen richtig gelöst haben, einen Preis aussuchen. Darüber hinaus gibt es für alle anwesenden Kinder eine Butschelle (traditionelles Hefegebäck) und ein Eis.

Das Weißensberger Kinderfest wurde 1939 vom Oberlehrer der Weißensberger Volksschule, Wilhelm Sprenger, ins Leben gerufen. Der Zweck des Festes sollte sein: „Die Eltern durch ihre Kinder zu erfreuen und in der Jugend Heimatliebe zu wecken.“ Gewidmet ist das Fest den Kindern der Gemeinde im Alter von 3 bis 15 Jahren.