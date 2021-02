Weißensberger Feuerwehr: Rat bestellt „Notkommandanten“

Eigentlich hätte die Freiwillige Feuerwehr Weißensberg (FFW) am 29. Januar ihre jährliche Dienstversammlung veranstalten müssen, um nach sechs Jahren eine neue Kommandospitze zu wählen. Weil dies aufgrund der aktuellen Corona-Lage aber nicht möglich war, und für die Einsätze der Feuerwehr weiterhin eine rechtliche Grundlage vorhanden sein muss, bestellte der Gemeinderat Christian Buchmüller zum sogenannten „Notkommandanten“. Tobias Zenker ist sein Stellvertreter. Der Beschluss fiel einstimmig.

„Bei mehr als 60 aktiven Feuerwehrkräften ist eine infektiologisch unbedenkliche Durchführung der Dienstversammlung nicht möglich“, betonte Bürgermeister Hans Kern in der Ratssitzung und verdeutlichte den „Worst Case“ mit folgendem Szenario: „Was wäre, wenn sich hinterher alle 60 in Quarantäne begeben müssten?“ Zu beachten sei dabei auch, dass die Feuerwehren im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit „besonders zu schützende Gruppen“ sind. Daher habe man gemäß Bayerischem Feuerwehrgesetz (BayFwG) und in Abstimmung mit Kreisbrandrat Wolfgang Endres entschieden, einen „Notkommandanten“ samt Stellvertreter zu bestellen, so Kern. Deren Bestellung ende mit Bestätigung eines neu gewählten Feuerwehrkommandanten.

Die Amtszeit für den Kommandanten und seinen Stellvertreter beträgt laut BayFwG sechs Jahre. Die Dienstversammlung mit Neuwahl der Kommandanten soll so bald wie möglich nachgeholt werden, spätestens in drei Monaten, erklärte FFW-Kommandant Buchmüller auf Nachfrage der Lindauer Zeitung und ergänzte: „Sobald es die Inzidenzwerte zulassen, werden wir die Versammlung und die Wahlen nachholen – wenn es das Wetter zulässt, auch im Freien.“

Er selbst, so Buchmüller weiter, werde nach 18 Jahren als Kommandant der Weißensberger Wehr „nicht mehr antreten“, der Feuerwehr im Landkreis Lindau aber weiterhin als „Kreisbrandmeister Bereich West“ zur Verfügung stehen.

Tobias Zenker hingegen, seit sechs Jahren stellvertretender Kommandant, will nach eigenen Angaben in der Dienstversammlung für den Posten des Kommandanten kandidieren und damit die Nachfolge Buchmüllers antreten.