Weißensberger Festhallenareal erstrahlt in neuem Licht

Mehr und mehr entpuppt sich das Areal rund um die Festhalle als das neue Dorfzentrum der Gemeinde Weißensberg. Dazu trägt nicht nur bei, dass vor einigen Wochen die Pflaster- und Gartenarbeiten auf dem Festhallenareal fertiggestellt werden konnten. Mittlerweile sind rundum auch alle Leuchten installiert. Davon profitieren nicht nur die Besucher von Abendveranstaltungen in der Festhalle, sondern auch die Eisstockschützen, die nicht selten bis in die Nacht hinein unter den LED-Flutlichtern üben und wetteifern. Nach Abschluss der Arbeiten wurden die durchgeführten Beleuchtungsmaßnahmen vor Kurzem im Gemeinderat präsentiert.

Dabei brachte Hans Christian Winter, Geschäftsführer der Firma Ratec Licht in Lindenberg, nochmals sein Beleuchtungskonzept in Erinnerung, das er vor rund zwei Jahren im Rat erläutert hatte. Wesentliche Anforderungen seien eine effiziente Beleuchtung und geringe Lichtimmissionen gewesen, welche mit einer Lichtfarbe beziehungsweise -intensität einhergehen, die unter anderem auch das Insektensterben vermindern sollen. Letzteres hat übrigens auch dazu geführt, dass an der Treppe neben der Halle auf eine Handlaufbeleuchtung verzichtet wurde, um die Bildung von Spinnweben zu vermeiden, und stattdessen dort zwei rund ein Meter hohe Pollerleuchten installiert wurden.

Insgesamt wurden auf dem Festhallengelände gut ein Dutzend dieser hohen Pollerleuchten verbaut, zusätzlich auch noch ein paar niedrige, sogenannte Minipoller. Vorteil der Pollerleuchten ist, dass sie nach unten abstrahlen, was wiederum für ein angenehmes, blendfreies Licht sorgt. Darüber hinaus wurden in die unterste Steinwand an der Böschung zum Vorplatz noch drei Wandleuchten eingebaut – als Wegbeleuchtung, aber auch zur Zierde der Steine. Auch der Eingang zur Festhalle erhielt eine neue Beleuchtung.

Während alle diese Leuchten zusammen „nur 320 Watt“ verbrauchen, wie Lichtspezialist Winter betonte, kommen die vier Lichtfluter, die an den Enden der Eisstockbahnen auf hohen Masten errichtet wurden, mit jeweils 880 Watt Leistung zusammen auf rund 3,5 Kilowatt Leistung. Doch auch hier ist der Stromverbrauch noch vergleichsweise gering, da bei den Flutern wie bei allen anderen Leuchten ausschließlich LED-Technik zum Einsatz kommt. Winter wies ferner darauf hin, dass der Hersteller der Leuchten eine Ersatzteilgarantie auf 20 Jahre zugesagt hat.

Auf acht Stromkreise aufgeteilt können sämtliche Leuchten gruppenweise bedient werden – die Schaltzentrale befindet sich im Erdgeschoss der Festhalle. Die Gesamtkosten für die neue Beleuchtung liegen bei rund 40 000 Euro brutto, rund ein Drittel der Summe entfällt auf die Lichtfluter, Masten inklusive. Überlegt wurde ursprünglich auch eine Lichtsäule mit integrierter W-LAN-Funktion und Stromladestation, die mitten auf dem Festhallenvorplatz positioniert gewesen wäre. Diese wurde jedoch zunächst nicht realisiert.

Die Möglichkeit, rund um die Festhalle WLAN zu empfangen, soll später beim Bau des neuen Rathauses, das kaum 100 Meter von der Halle entfernt an der Schulstraße errichtet werden soll, neu geprüft werden. Ebenso wurde für die künftige Beleuchtung rund ums neue Rathaus bereits vorgesorgt, indem dorthin Leerrohre verlegt wurden. Nach Abschluss der Präsentation erntete Winter für sein Beleuchtungskonzept und die erfolgreiche Umsetzung lang anhaltenden Applaus seitens der Ratsmitglieder.

