Weißensberg investiert drei Millionen Euro in Kita-Erweiterung

Endlich beginnt die geplante Erweiterung und der Umbau der Kindertagesstätte (Kita) St. Markus in Weißensberg. „Nach über fünf Jahren Warte- und Vorbereitungszeit ist es soweit, dass die Bauarbeiten beginnen können“, freut sich Kirchenpfleger und Kita-Verwalter Franz Steib. Läuft alles nach Plan, soll der dreistöckige Anbau bis Herbst 2022 fertiggestellt sein – rechtzeitig zum neuen Kindergartenjahr 2022/2023.

Viele Gäste sind am Donnerstagvormittag zum Spatenstich gekommen. Steib erinnert daran, dass erste Überlegungen zur Erweiterung auf jenen Zeitpunkt zurückgehen, als eine Kita-Gruppe wegen Platzmangels in das Untergeschoss des Pfarrhauses ausgelagert werden musste. Dass es bei dem Projekt seither immer wieder zu Verzögerungen kam, führt er auf eine Reihe von Problemen zurück. Zunächst habe es bei der Diözese Augsburg gehakt, die das gesamte Baumanagement an das St. Ulrichswerk ausgliederte. Dann habe man auf den Zuschuss der Regierung von Schwaben warten müssen, weil es dafür neue Förderrichtlinien gab, die wiederum ein neues Raumprogramm erforderlich machten. Zudem habe die rege Baukonjunktur für zusätzliche Wartezeit gesorgt, bis endlich im Spätsommer 2020 die Zusage aus Augsburg kam, schildert Steib die Stolpersteine im Rückblick.

Bürgermeister Hans Kern spricht von einem Startschuss für ein millionenschweres Projekt. „Wir legen damit Zeugnis ab für eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde Weißensberg“, so Kern. „Es kostet uns zwar sehr viel Geld, aber jeder einzelne Euro ist gut angelegt, denn die Kinder sind unsere Zukunft.“ In diesem Zusammenhang verweist Kern auch auf die aktuellen beziehungsweise geplanten Wohnprojekte in Weißensberg (Rothkreuz-Grübels, beim Bayerischen Hof und neue Ortsmitte bei der Festhalle) mit zusammen rund 115 neuen Wohnungen.

Insgesamt werden in das Kita-Projekt knapp drei Millionen Euro investiert. Nach Abzug der Förderung durch den Freistaat (800 000 Euro) und den Zuschuss der Diözese (200 000 Euro) trägt die Gemeinde mit rund zwei Millionen Euro die Hauptlast. „Das wird uns keine Probleme bereiten, die Gemeinde ist finanziell gut aufgestellt“, sagt Kern und bedankte sich bei der Kirche, die das „Baugrundstück kostenfrei zur Verfügung gestellt“ hat. Architekt Christian Auerbach erklärt kurz und knapp: „Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass die Baumaßnahme unfallfrei fertiggestellt wird.“

Der Neubau, der sich an die ehemalige Hausmeisterwohnung angliedern wird, bietet künftig Platz für 24 Krippenkinder, aufgeteilt auf zwei Gruppen (die LZ berichtete). Mit der erst kürzlich im Gemeinderat beschlossenen Aufstockung des Anbaus um ein Stockwerk schafft die Gemeinde eine Reserve für künftigen Mehrbedarf. Im Zuge des Umbaus wird auch das Bestandsgebäude, insbesondere das Dach, komplett saniert und die Heizung erneuert.