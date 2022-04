Weil sie Party machen wollten: Rumänen schmuggeln 40 Liter Schnaps über die Grenze

Getränke waren nicht versteuert

Weißensberg (rst) - Mehr als 60 Flaschen Schnaps im Kofferraum haben junge Männer aus Rumänen über die Grenze geschmuggelt. Der Polizei sagten sie, dass sie in ihrer Heimat Party machen wollten. Die Beamten gingen aber von einem Grund aus.

Schnaps aus der EU schmuggeln

Lindauer Zöllner haben am vergangenen Sonntag auf der Autobahn 96 in Höhe der Anschlussstelle Weißensberg zwei junge Männer beim Alkoholschmuggel erwischt. Die Männer aus Rumänien waren im Auto unterwegs und hatten insgesamt 62 Flaschen verschiedener Spirituosen im Kofferraum. Insgesamt waren das 40 Liter Schnaps. Wie die Polizei berichtet, gaben sie an, den Schnaps in der EU gekauft zu haben und damit im Heimatland „Party machen zu wollen“.

Aufgrund der Menge und der Umstände gingen die Zollbeamten aber von einem gewerblichen Zweck aus und versteuerten den Alkohol mit 225 Euro nach. Zudem wurde eine Strafe in gleicher Höhe fällig. Nach Zahlung des Gesamtbetrages konnten die Männer ihre Fahrt fortsetzen.