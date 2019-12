Weißensberger Senioren feiern Weihnachten

Es gibt sie schon über ein halbes Jahrhundert und sie war auch in diesem Jahr wieder bestens besucht: die Senioren-Weihnachtsfeier der Gemeinde Weißensberg. Über 130 Gäste sorgten für eine vollbesetzte Festhalle, die zuvor von fleißigen Händen festlich dekoriert worden war.

In gewohnter und gekonnter Manier führte die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Christel Steib, durch ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Advents- und Weihnachtslieder gab es zuhauf – entweder von den Senioren selbst gesungen oder dargeboten vom Kinderchor „Musik-Kids“, von Mitgliedern des Musikvereins Weißensberg oder auch von Alphornbläsern. Höhepunkt der Senioren-Weihnacht war der alljährliche Sketch von Heidi Müller und Franz Steib, der sich diesmal um „Weihnachtsbredle“ und die Liebe drehte und das Publikum am laufenden Band zum Lachen brachte.

Neben Pfarrer Jörg Hellmuth und Pfarrer Anton Latawiec richtete auch Bürgermeister Hans Kern einige Worte an die Seniorinnen und Senioren. Mit dem Satz „Wir wollen in unserer Gemeinde nicht fremd nebeneinander her leben, sondern im Miteinander ein harmonisches Gemeinwesen bilden“ zitierte er seinen einstigen Amtsvorgänger Günther Zwisler, der anno 1966 erstmals zur Senioren-Weihnachtsfeier eingeladen hatte.

Auch in diesem Jahr hatten wieder Mitglieder des Gemeinderats gemeinsam mit ihren Partnern und Partnerinnen die Bewirtung der Gäste übernommen und diese zunächst mit Kaffee und Kuchen, später auch mit Abendessen versorgt.