Weißensberger Narren bestätigen Präsidenten-Duo

Der Weißensberger Narrenverein steht weiterhin unter der Leitung von Präsidentin Melanie Flax und Vizpräsidenten Jean-Pierre Blanc, wie der Verein mitteilt. In ihrer Generalversammlung bestätigen die Mitglieder die hervorragende Arbeit der Vorstandschaft mit deren Wiederwahl. Einzig die langjährige Schriftführerin Diana Mayinger schied aus dem Gremium aus. An ihre Stelle tritt nun Cindy Schmid. In der Sitzung bescheinigten die Kassenprüfer dem Kassierer Patrick Witzigmann „genaueste Arbeitsweise und korrekte Buchführung“.

Mit 221 Mitgliedern zählt der Narrenverein zu einem der größten Vereine in Weißensberg und stellt dies immer wieder beeindruckend unter Beweis, wie auch die zweite Bürgermeisterin Heide Niederkrüger bestätigt. So wird sich der Verein auch in der kommenden Saison wieder präsentieren und beginnt jetzt schon mit den Vorbereitungen auf den Narrensprung am 25. Januar 2020.