Weißensberger Feuerwehrleute legen Leistungsprüfung Wasser ab

18 Feuerwehrleute der Weißensberger Feuerwehr haben die Leistungsprüfung Wasser abgelegt. Zur Abnahme der Prüfung Wasser trafen sie sich auf dem Areal neben dem Haus der Vereine. Im Losverfahren wurden die Teilnehmer zwei Gruppen zugeteilt und auchdie Positionen ausgelost, wie die Feuerwehr mitteilt. Bestanden haben letztlich alle.

Die Schiedsrichter Olaf Böttger (Wasserburg), Jörg Nöser und Rainer Blaschke (beide Lindau) begannen zunächst mit der Prüfung der Zusatzaufgaben. Diese erforderten umfangreiches Wissen aus den Bereichen Gerätekunde, Erste Hilfe, Erkennen von Gefahrgut- und Hinweiszeichen sowie der Beantwortung eines Testfragebogens.

Die Leistungsprüfung Bayern besteht aus drei Teilen. Als erstes muss jeder Teilnehmer der Mannschaft einen vorgegeben Feuerwehrknoten in 15 beziehungsweise einer in 40 Sekunden anlegen, als zweites wird eine Einsatzübung durchgeführt. Da von den Gruppen als Einsatzübung unterschiedliche Prüfungsvarianten gewählt wurden (Innenangriff mit Atemschutz und Angriff außerhalb des Gebäudes), standen den Teilnehmern für einen dreiteiligen Löschangriff verschiedene Höchstzeiten (190 beziehungsweise 300 Sekunden) zur Verfügung. Den Abschluss bildete der dritte Teil mit dem Kuppeln einer Saugleitung mit vier Saugschläuchen und anschließender Trockensaugprobe durch den Maschinisten.

Die Schiedsrichter konnten in beiden Gruppen eine saubere Arbeit bestätigen und allen Teilnehmern zur bestandenen Leistungsprüfung gratulieren. Besonders erwähnenswert ist laut Pressemitteilung die Leistung der zweiten Gruppe, eine komplette Löschgruppe mit Teilnehmern, die erstmalig eine solche Prüfung abgelegt haben. Dies entspricht dem Bronzeabzeichen.

Abzeichen für den Schiedsrichter

Eine kleine Überraschung hatten die Weißensberger auch für Schiedsrichter Rainer Blaschke vorbereitet, der erstmalig an einer Abnahme als Schiedsrichter fungierte: Er bekam dafür aus den Händen von Feuerwehrkommandant Christian Buchmüller ein selbst entworfenes Abzeichen. In seinem Grußwort für die Gemeinde dankte der dritte Bürgermeister Martin Steur für das zusätzliche Engagement der Wehrler, das in der Vorbereitungszeit im April freiwillig geleistet wurde.