Weißensberger besuchen ihre Partnergemeinde

Anfang der Achtzigerjahre wurden die Weichen für eine langjährige Partnerschaft zwischen den Gemeinden Weißensberg und Andouillé in Frankreich gestellt. Seitdem finden im zweijährigen Rhythmus gegenseitige Besuche statt. In diesem Jahr sind wieder die Weißensberger an der Reihe. Die Fahrt, die vom 29. Mai bis zum 2. Juni stattfinden wird, steht diesmal ganz im Zeichen der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages vor 30 Jahren. Organisiert wird die rund viertägige Reise vom Weißensberger Ehepaar Bernhard und Marie-Annik Graf – sie gehören seit vielen Jahren zum Komitee für den Austausch zwischen den beiden Gemeinden.

Getragen wird die Partnerschaft (Jumelage) vor allem von den Musikvereinen der beiden Gemeinden. Sie sind sozusagen die „Grundpfeiler“ für den Austausch, sagt Bernhard Graf im Gespräch mit der LZ. Besonders die Vereinsjugendlichen würden maßgeblich dazu beitragen, dass der Kontakt auch zwischen den Jahren gepflegt wird. Allerdings würde er sich wünschen, dass sich insgesamt mehr Bürger aus Weißensberg am Austausch mit Andouillé beteiligen. Graf denkt da vor allem an Mitglieder des Schützen- und Fußballvereins oder auch an die beiden Faschingsvereine. Vielleicht sei gerade die jetzt geplante Fahrt für den ein oder anderen eine gute Gelegenheit, die französische Partnergemeinde und Region kennenzulernen.

Keine Kosten für Fahrt und Unterkunft

Der Besuch bei den französischen Freunden wurde bewusst auf das verlängerte Wochenende rund um den Feiertag Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 30. Mai) gelegt. Eingeladen sind alle Weißensberger, willkommen sind aber auch Bürger aus Sigmarszell. Gefahren wird mit einem modernen Reisebus. Die Fahrtkosten werden von der Gemeinde Weißensberg getragen – die Teilnehmer kommen bei französischen Gastfamilien unter. Somit entstehen, abgesehen von Taschengeld, für die deutschen Gäste keinerlei Kosten.

Und so sieht das vorläufige Programm aus: Am Mittwochabend geht’s los. Nach der nächtlichen Busfahrt werden die Besucher am nächsten Morgen in Andouillé ankommen und in den einzelnen Gastfamilien untergebracht. Der Donnerstag steht zur freien Verfügung, also auch genügend Zeit, die Gastgeber näher kennenzulernen. Am Freitag ist ein Ganztagesausflug vorgesehen, wahrscheinlich zum weltberühmten Mont Saint-Michel, direkt am Meer gelegen, an der Grenze zwischen Bretagne und Normandie. Möglicherweise wird auch noch ein Künstler-Atelier besucht.

Der letzte Aufenthaltstag, der Samstag, steht ganz im Zeichen der 30-jährigen Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages. Dazu wird es am Vormittag eine Feier und am Abend das sogenannte Freundschaftstreffen, sprich ein großes Fest mit Musik, Tanz und Essen geben. Sonntag früh geht es wieder mit dem Bus zurück in die Heimat.