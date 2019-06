Weißensberger bekräftigen 30-jährige Partnerschaft

Erlebnisreiche vier Tage hat eine Reisegruppe aus Weißensberg in Frankreich verbracht. Unter den 45 Teilnehmern, die bei französischen Gastfamilien in den Partnergemeinden Andouillé und Saint-Germain-le-Guillaume untergebracht waren, befanden sich auch Bürgermeister Hans Kern und seine Frau Ulrike. Bernhard Graf, Vorsitzender des Partnerschaftskommitees Weißensberg, freute sich, dass diesmal besonders viel junge Leute, vorwiegend aus Musikverein und Feuerwehr, mitgefahren sind.

Gegenseitige Besuche zwischen den Partnergemeinden finden in der Regel alle zwei Jahre statt. Das letzte Treffen war Ende Mai 2017 in Weißensberg. Doch in diesem Jahr stand der Besuch bei den französischen Freunden unter einem besonderen Vorzeichen. Gemeinsam galt es das 30-jährige Bestehen der Jumelage (Partnerschaft) zu feiern. Da die Partnerschaftsurkunde 1988 zunächst in Weißensberg und zwei Jahre später (noch einmal) in Andouillé unterzeichnet wurde, sei das eigentliche Jubiläumsjahr 1989 „genau die Mitte zwischen diesen beiden Treffen“, erklärte Bürgermeister Bertrand Lemaître. Und so erneuerten die Freunde bei einem Jubiläumsabend in der Festhalle von Andouillé den Partnerschaftsvertrag mit einer Unterschrift.

Die Weißensberger Gäste wurden nach ihrer Ankunft von Aude Roby, der Bürgermeisterin von Saint-Germain-le-Guillaume empfangen und auf Deutsch begrüßt. Dazu spielten die Musikanten der „Harmonie d’Andouillé“. Mit ihnen trafen sich später noch Mitglieder des Musikvereins Weißensberg, um gemeinsam zu proben.

Ausflug zu den Salzgärten

Tradition sei längst auch ein Ganztagsausflug, der die Weißensberger und ihre Gastgeber in diesem Jahr nach Guérande in weitläufige Salzgärten führte. Dies liegt nordwestlich von Saint-Nazaire am Atlantik. Fachkundige Salzgärtner erklärten den Besuchern, wie Meerwasser getrocknet und in Handarbeit feines Meersalz gewonnen wird. Ein Tag später ging es nach Andouillé. Dort besichtigten die deutschen Gäste die Feuerwehr-Kaserne. Höhepunkt des viertägigen Aufenthalts war allerdings ein Festabend, an dem gemeinsam das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert wurde. Wie Bernhard Graf berichtet, habe dies in einem sehr feierlichen Rahmen stattgefunden, begleitet von der deutschen, der französischen und der Europa-Hymne.

Bürgermeister Lemaître zog in seiner Rede, die er auf Deutsch hielt, nochmals die einzelnen Stationen der langjährigen Jumelage nach. Dabei ging er auch auf das ein, was Europa verbindet. So sei gerade für die jungen Menschen die Reisefreiheit selbstverständlich geworden. Damit hätten Populisten mit ihren Anfeindungen in Europa zumindest bei ihnen keine Chance.

Auch Bürgermeister Kern warnte in seiner auf Französisch gehaltenen Rede vor den „Feinden Europas“, die bereits in sechs bis sieben Mitgliedsländern von Nationalisten und Populisten beeinflusst würden. Er betonte die Gemeinsamkeiten Europas und berief sich dabei auf Jean Monnet, einen Vordenker der europäischen Einigung. Demnach sei Europa nicht geschaffen geworden, um die Länder zu verbinden, sondern um die Völker einen.

Kunstvolle Geschenke

Wie bei einer richtigen Geburtstagsfeier, gab es auch Geschenke: Kern durfte ein Bild, gemalt von einem Künstler aus Andouillé, entgegennehmen. Es zeigt die Kirchtürme von Saint-Germain-le-Guillaume und Weißensberg sowie ein historisches Gebäude aus Andouillé. Amtskollege Lemaître bekam im Gegenzug gleich zwei Gemälde überreicht: eine Landschaft in der Provence, gemalt von einem Weißensberger Künstler, und ein modernes Kunstwerk einer Lindauer Künstlerin.