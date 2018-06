Weißensberg stellt Weichen für Breitbandausbau

Die Internetverbindungen in Weißensberg sollen in den nächsten Jahren deutlich beschleunigt werden. Dafür ist es jedoch notwendig, die vorhandenen Leitungen zu einem Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz mit Übertragungsraten von 50 Megabit pro Sekunde und mehr auszubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, entschloss sich die Gemeinde im Frühjahr, am Breitbandförderprogramm des Freistaats teilzunehmen. In einem ersten Schritt wurden eine Bestandsaufnahme im Gemeindegebiet und eine Markterkundung mit vorläufigem Erschließungsgebiet durchgeführt.

Nun sollen die weiteren Schritte des Förderverfahrens folgen. Dafür wurde ein Fachbüro gesucht, das die Gemeinde „bei der Umsetzung des Projekts vollumfänglich begleitet und unterstützt“, wie es bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hieß. Die Nachbargemeinden Sigmarszell und Hergensweiler wurden mit ins Boot geholt, da die „Interkommunale Zusammenarbeit“ mit einer zusätzlichen Fördersumme in Höhe von 50000 Euro pro Gemeinde belohnt wird.

Also hatte die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Sigmarszell fünf Unternehmen angeschrieben und gebeten, ein Angebot abzugeben, wovon schließlich drei Firmen Gebrauch machten. Bestbieter war die IK-T aus Regensburg, sie unterbreitete mit einer Pauschale in Höhe von knapp 4500 Euro das „wirtschaftlichste Angebot“, während die anderen beiden ein Zeithonorar von jeweils rund 7100 Euro verlangten, wie Bürgermeister Hans Kern in der Sitzung erklärte.

Selbstanteil der Gemeinde liegt bei knapp 280000 Euro

Laut Angebot wird das Fachbüro eine Reihe von „Unterstützungsleistungen zur Breitbanderschließung“ in den drei VG-Gemeinden durchführen. Dazu gehören die Auswertung der Ergebnisse der Ist-Analyse und der Rückmeldungen der Netzbetreiber sowie die Planung der Versorgungsmöglichkeiten. Gegenstand des Angebots sind auch die Durchführung eines Teilnehmerwettbewerbs, die Ausschreibung und das Auswahlverfahren sowie die Angebotsbewertung mit Vergabe-Empfehlung und der Betreiberauswahl. „Als Ergebnis soll dann die Vergabe-Entscheidung für eine Breitbandversorgung durch das ermittelte Telekommunikationsunternehmen vorliegen“, schreibt die IK-T.

Die Gesamtkosten für die Herstellung eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in Weißenberg wurden in der Ratssitzung mit knapp 930000 Euro angegeben. Bei einer Höchstfördersumme von 650000 Euro – darin ist der interkommunale Bonus von 50000 Euro bereits enthalten – werde der Selbstanteil der Gemeinde knapp 280000 Euro betragen, so Kern. (ust)