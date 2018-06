Weißensberg lädt Senioren zur Weihnachtsfeier

Die Gemeinde Weißensberg lädt am Mittwoch, 16. Dezember, alle Bürger ab 70 Jahren zur Seniorenweihnachtsfeier ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Festhalle. Die Senioren erwartet ein abwechslungsreiches Programm unter anderem mit Musikvorträgen, gemeinsamem Singen und einem Sketch. Die Senioren werden auf Kosten der Gemeinde verköstigt mit Kaffee und Kuchen und abends gibt es hausgemachten Kartoffelsalat und panierte Schnitzel. Die Gemeinderäte sowie deren Ehepartner bedienen an diesem Nachmittag.