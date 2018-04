Weißensberg ist bald schuldenfrei

Weißensberg (ust) - Das Landratsamt Lindau hat die Haushaltssatzung der Gemeinde Weißensberg für das Haushaltsjahr 2018 „rechtsaufsichtlich gewürdigt“. Beschlossen hatte diese der Weißensberger Gemeinderat bereits Mitte Februar. Die Satzung enthalte demnach „keine genehmigungspflichtigen Bestandteile“. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Hans Kern bekannt dass die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 265 000 Euro nicht genehmigungspflichtig seien, „da in den Folgejahren keine Kreditaufnahmen geplant sind“.

Alle Schulden tilgen

Aus einem entsprechenden Schreiben des Landratsamtes an die Gemeinde geht hervor, dass sich der Schuldenstand von Weißensberg bis Ende dieses Jahres um fast 16 000 auf rund 140 000 Euro reduzieren wird. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 53 Euro. Zum Vergleich: Der Durchschnitt im Freistaat liegt bei 679 Euro. Da die Gemeinde im kommenden Jahr den Schuldenstand zur Gänze tilgen will, geht die Aussichtsbehörde davon aus, dass Weißensberg „zum 31.12.2019 voraussichtlich schuldenfrei sein wird“.

Nach wie vor liege die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt „auf einem hohen Niveau“, schreibt das Landratsamt weiter. So werde diese im Jahr 2017 laut vorläufigem Rechnungsergebnis voraussichtlich fast 1,548 Millionen Euro betragen – im Planansatz war man noch von gut 871 000 Euro ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird,, bedingt durch die höhere Umlagekraft, nur noch mit einer Zuführung von etwa 732 000 Euro gerechnet. Der Rücklagenstand zum Ende des Jahres wird voraussichtlich bei knapp 406 000 Euro liegen – nach einer Entnahme von rund 2,591 Millionen Euro zuletzt.

Abwassergebühren prüfen

Bei den Kosten der Abwasserbeseitigung rät das Landratsamt der Gemeindeverwaltung zu einer „Überprüfung der Gebührenhöhe“. Die Rechnungsergebnisse 2013 bis 2016 hätten ein Defizit in Höhe von rund 107 000 Euro ergeben. Zwar sei der Planansatz für das Jahr 2017 von einem Plus von 4400 Euro ausgegangen, doch weise dieser für das laufende Jahr (2018) wiederum ein Minus von fast 58 000 Euro aus.