Weißensberg geht finanziell gut gerüstet ins neue Jahr

Äußerst gesunde Finanzen attestierte Kämmerin Michaela Schmid der Gemeinde Weißensberg in der jüngsten Ratssitzung. Die Kommune sei zum bevorstehenden Jahresende quasi schuldenfrei – abgesehen von geringen Verpflichtungen beim Schulverband. Gleichzeitig verfüge die Gemeinde über Rücklagen in Höhe von 3,5 Millionen Euro (Ende 2019). Mit diesem Fundament sei man in der Lage, im nächsten Jahr alle Aufgaben und geplanten Investitionen erneut ohne Kreditaufnahme zu erfüllen, so Schmid. Bürgermeister Hans Kern sprach von einem „ordentlichen Haushalt“, was bescheiden klingt. Tatsächlich darf er sich freuen, dass die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenhaushalt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich um fast 37 Prozent auf 1,055 Millionen Euro steigen wird.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020, die zusammen mit Haushaltsplan und Finanzplan von den Räten einstimmig gutgeheißen wurde, schließt im Verwaltungshaushalt mit 5,225 Millionen Euro (2019: 4,952) und im Vermögenshaushalt mit 2,907 Millionen Euro (2019: 5,080). Der voraussichtliche Anstieg im Verwaltungshaushalt ist unter anderem durch höhere Einnahmen bei der Einkommensteuer und der Gewerbsteuer begründet (insgesamt ein Zuwachs von fast 120 000 Euro).

Gleichzeitig sollen die Ausgaben im nächsten Jahr in einigen Bereichen sinken. Das gilt beispielsweise für die Personalkosten, wo zwar eine rund zweiprozentige Tariferhöhung bevorsteht, andererseits aber die Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamte wegen eines Todesfalls zurückgehen. Das ergibt im Personalbereich unter dem Strich eine Ersparnis von 11 300 Euro. Kehrseite und zugleich Folge der stärkeren Steuerkraft der Gemeinde ist eine höhere Kreisumlage, die auf fast 1,4 Millionen Euro ansteigen dürfte, sowie eine Erhöhung der Verwaltungsgemeinschaft-Umlage auf rund 376 000 Euro.

Die für das Jahr 2020 geplanten Investitionen finden sich im Vermögenshaushalt – dafür sind insgesamt 2,9 Millionen Euro veranschlagt. Die größten Ausgaben sind für die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Markus (800 000 Euro Zuschuss), den Rathausneubau im neuen Dorfzentrum (500 000 Euro), die Fertigstellung des neugestalteten Festhallen-Areals (200 000 Euro) sowie für den Unterhalt und Ausbau der Gemeindestraßen (200 000 Euro) vorgesehen. Für die Maßnahmen Rathausneubau und Sanierung bzw. Erweiterung der Kita sind im Finanzplan bis 2023 weitere Mittel von 2,5 Millionen Euro bzw. 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Für Investitionen in den Straßenunterhalt und -ausbau sollen in den kommenden fünf Jahren insgesamt eine Million Euro zur Verfügung gestellt werden, das sind pro Jahr 200 000 Euro.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes erfolgt überwiegend durch eine Entnahme aus den Rücklagen (ca. 1,1 Millionen Euro), staatlichen Förderungen und durch den Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt. Insgesamt wurden im Finanzplan bis 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,3 Millionen Euro festgesetzt – davon entfallen auf den Rathausneubau 2,5 Millionen Euro und auf die Sanierung/Erweiterung der Kita 1,8 Millionen Euro.

Der Schuldenstand der Gemeinde Weißensberg wird laut Berechnungen von Kämmerin Schmid bis zum Ende des kommenden Jahres nochmals um gut 13 000 Euro auf rund 63 000 Euro zurückgehen. Das würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 24 Euro entsprechen. Allerdings handelt es sich bei der oben genannten Summe um den Anteil an einem Darlehen des Schulverbands Sigmarszell-Weißensberg.

Da inzwischen ein früherer Kredit zur Gänze getilgt ist und auch Ende 2020 noch Rücklagen in Höhe von 2,4 Millionen Euro vorhanden sein werden, ist die Gemeinde de facto schuldenfrei.